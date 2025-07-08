الأربعاء 9 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

نمو الإقراض المصرفي باليابان 2.8% سنوياً في يونيو

نمو الإقراض المصرفي باليابان 2.8% سنوياً في يونيو
9 يوليو 2025 01:54

طوكيو (وام)

أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة أمس الثلاثاء، نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 2.8% سنوياً إلى 639.746 تريليون ين «4.37 تريليون دولار»، وهو ما زاد عن توقعات المحللين ومعدل النمو في الشهر السابق.
 وكان المحللون يتوقعون نمو الإقراض المصرفي خلال الشهر الماضي بنسبة 2.3% بعد نموه بنسبة 2.4% خلال مايو الماضي.
ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال يونيو بنسبة 3% سنوياً إلى 561.432 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار خلال الشهر الماضي بنسبة 1.3% إلى 78.314 تريليون ين.
وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 26.2% إلى 5.73 تريليون ين، بعد ارتفاعه بنسبة 25.7% خلال الشهر السابق.
وسجل إجمالي الإقراض المصرفي في اليابان خلال الربع الثاني من العام الحالي ككل نمواً بمعدل 2.5% سنوياً.

أخبار ذات صلة
توتنهام يضم المدافع الياباني تاكاي
اليابان تبحث مع وزير التجارة الأميركي "حزمة من التدابير"
اليابان
بنك اليابان المركزي
البنوك
آخر الأخبار
موسيالا: لا أحد يتحمل مسؤولية إصابتي بكسر في الساق
الرياضة
موسيالا: لا أحد يتحمل مسؤولية إصابتي بكسر في الساق
اليوم 19:13
محكمة إسبانية تقضي بحبس أنشيلوتي لمدة عام
الرياضة
محكمة إسبانية تقضي بحبس أنشيلوتي لمدة عام
اليوم 19:06
«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
اقتصاد
«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
اليوم 19:03
«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا
اقتصاد
«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا
اليوم 18:56
«ناوي» تستحوذ على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»
اقتصاد
«ناوي» تستحوذ على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»
اليوم 18:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©