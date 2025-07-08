بيع وحدات المرحلة الأولى من «سيمونت ريزيدنسز»

أبوظبي (الاتحاد)



كشفت رويال للتطوير القابضة التابعة لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات» وشريكتها «ساس العقارية»، وبالتعاون مع «ماريوت إنترناشونال»، رسمياً عن المشروع السكني «سيمونت أوتوغراف كولكشن ريزيدنسز»، وذلك خلال فعالية حصرية أُقيمت في أبوظبي، إذ سيشكّل المشروع معلماً سكنياً متميزاً جديداً في شمس أبوظبي في جزيرة الريم.

وخلال فترة قصيرة بعد إطلاق المشروع، أعلنت رويال للتطوير القابضة وساس العقارية عن بيع جميع وحدات المرحلة الأولى، والبدء بتلقّي طلبات تسجيل الاهتمام بشراء وحدات في المرحلة الثانية، والتي يتوقّع لها تحقيق نسبة مبيعات مرتفعة أيضاً.

ويعكس الإقبال الكثيف على المشروع، نمو ثقة المستثمرين والمشترين بسوق الوحدات السكنية الفاخرة في أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال طارق نزال، المدير العام في شركة رويال للتطوير القابضة: يُرسي مشروع «سيمونت ريزيدنسز» معياراً جديداً للمساكن الراقية المُطلّة على الواجهة البحريّة.

من جانبه، قال أحمد بن محمد القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة ساس العقارية: يشكّل مشروع سيمونت ريزيدنسز دليلاً على التزامنا الراسخ بالتميّز في التصميم والابتكار وتطوير مجمّعاتٍ سكنيّة تتمحور حول احتياجات الأفراد، ويقدّم المشروع وجهة سكنية فريدة تمزج بين الأناقة والراحة، وتوفّر أسلوب حياة متكاملاً يضع معايير جديدة للمساكن الفاخرة ذات العلامة التجارية المرموقة في العاصمة.

سيكون «سيمونت ريزيدنسز» الذي تبلغ قيمته 1.6مليار درهم، أوّل مشروع للمساكن الفاخرة في أبوظبي يحمل توقيع سلسلة فنادق «أوتوغراف كولكشن» الفاخرة التابعة لمجموعة ماريوت.