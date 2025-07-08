149.8 مليون درهم صافي شراء الأجانب من الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



تباين أداء مؤشرات أسواق الأسهم المحلية أمس، حيث واصل مؤشر سوق أبوظبي الصعود بهدوء رابحاً 4.8 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق دبي بمقدار 8.2 نقطة، لتعكس المؤشرات حالة الترقب لمحفزات مواصلة الصعود.

وأسهمت تعاملات شراء الأجانب في تماسك المؤشرات عند مستوياتها المرتفعة الحالية، حيث بلغت محصلة تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 149.8 مليون درهم، بواقع 123.5 مليون درهم في سوق أبوظبي، و26.3 مليون درهم في سوق دبي. وشهدت الأسواق المحلية نشاطاً نسبياً في التداولات، لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية 2.12 مليار درهم بعد تداول أكثر من 749 مليون سهم خلال 43 ألفاً و284 صفقة.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام للسوق أمس بمقدار 4.81 نقطة وبنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 10011.58 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 1.39 مليار درهم، شملت ما يزيد على 416 مليون سهم عبر 31295 صفقة، وجاء صعود المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 37 شركة، مقابل انخفاض أسهم 38 شركة وثبات أسهم 45 شركة.

وتصدر سهم «الدار» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 175.71 مليون درهم، وتلاه سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 115 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بقيمة 107.87 مليون درهم، ويليه «بريسايت» بقيمة 82.39 مليون درهم، وجاء سهم «لولو القابضة» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 44 مليون سهم، وتلاه سهم «جلفار» بتداول 34.1 مليون سهم، ثم «برجيل» بنحو 33.54 مليون سهم، وجاء «سبيس 42» رابعاً بنحو 26.37 مليون سهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 523.26 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 399.71 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 123.54 مليون درهم كمحصلة «شراء».

وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 898.28 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 848.8 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 49.47 مليون درهم. واستقرت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق عند مستوى 3.090 تريليون درهم من دون تغير يذكر عن اليوم السابق.



سوق دبي

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض طفيف أمس بمقدار 8.23 نقطة وبنسبة 0.14%، ليغلق عند مستوى 5794.39 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 23 شركة، مقابل انخفاض أسهم 24 شركات وثبات أسهم 8 شركات، وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 729 مليون درهم، بعد التعامل على 333.26 مليون سهم، من خلال تنفيذ 11989 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 186.84 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بقيمة 73.66مليون درهم، ثم «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 52.15 مليون درهم. فيما جاء «دريك آند سكل» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 99.74 مليون سهم، وتلاه «مصرف عجمان» بتداول 31.35 مليون سهم، ثم «جي اف اتش» بتداول 27.62 مليون سهم.



الاستثمار الأجنبي

فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 386.65 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 360.34 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 26.3 مليون درهم كمحصلة «شراء». وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 19.55 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 488.52 مليون درهم، وعمليات بيع بقيمة 508 مليون درهم. واستقرت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق دبي أمس، عند مستوى 1.01 تريليون درهم.