فيتش: ازدهار متواصل لقطاع السياحة في الإمارات

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)



أكدت وكالة «فيتش سوليوشنز» نظرتها الإيجابية لقطاع السياحة والضيافة في دولة الإمارات، متوقعةً أن يواصل القطاع ازدهاره وأن يسجل نمواً قوياً في أعداد السياح الدوليين هذا العام، مع تحقيق زيادة مطردة في الطلب على الإقامة الفندقية على المديين القصير والمتوسط، وصولاً إلى عام 2029.

ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن تشهد الإمارات نمواً في أعداد السياح الوافدين بنسبة 7.2%، على أساس سنوي في 2025، ليصل العدد الإجمالي إلى 28.9 مليون سائح، مقارنة بـ 27 مليون سائح مقدر في عام 2024، متوقعاً استمرار هذا النمو بوتيرة تصاعدية ليصل عدد السياح إلى 33 مليون سائح بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 4.2% خلال الفترة من 2025 إلى 2029.

وتوقع التقرير أن يقود الارتفاع الكبير في أعداد الزوار إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الإقامة الفندقية، مرجحاً أن يبلغ إجمالي الليالي الفندقية في الإمارات 111.2 مليون ليلة في عام 2025، مرتفعاً من 105.4 مليون ليلة في عام 2024، ليصل إلى 125.3 مليون ليلة بحلول عام 2029.



إشغال الفنادق

كما توقع التقرير ارتفاعاً في معدلات إشغال الفنادق لتصل إلى 80% في عام 2025 من 77.2% في عام 2024، مع ترجيحات بوصولها إلى 84.4% بحلول عام 2029.

ولمواكبة هذا الطلب المتزايد، تتوقع «فيتش» زيادة في عدد الفنادق والمنشآت في الإمارات من 1550 منشأة فندقية في عام 2025 إلى 1720 منشأة بحلول عام 2029، مما سيؤدي إلى ارتفاع عدد الغرف الفندقية من 264 ألف غرفة إلى أكثر عن 294 غرفة خلال نفس الفترة.

وأكدت الوكالة في تقريرها أن النمو القوي المتوقع لقطاع السياحة في الإمارات سيحفز بشكل كبير تطور صناعة الضيافة بأكملها على المديين القصير والمتوسط، مشيرة إلى أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رئيسة.

ووفقاً لأحدث تقارير المجلس العالمي للسفر والسياحة «WTTC»، سجل قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات أداءً استثنائياً خلال عام 2024، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 257.3 مليار درهم «70.1 مليار دولار»، أي ما يمثل 13% من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2% مقارنة بعام 2023، و26% مقارنةً بعام 2019 ما قبل جائحة كوفيد-19، وهي من ضمن أعلى المعدلات من حيث مساهمة السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.

وتوقع التقرير أن يزيد إنفاق السياح الدوليين خلال العام الجاري بنسبة 5.2% ليصل إلى 228.5 مليار درهم، في حين سيزداد إنفاق السياح المحليين بنسبة 4.3% ليصل إلى 60 مليار درهم.



نتائج إيجابية

وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد والسياحة، حقق قطاع السياحة في الدولة نتائج إيجابية خلال عام 2024، مما عزز مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى قرابة 45 مليار درهم محققةً نمواً بنسبة 3% مقارنةً بعام 2023، وزاد معدل الإشغال الفندقي ليصل إلى 78% خلال العام الماضي وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما مع تدشين 16 فندقاً جديداً في الإمارات السبع خلال عام 2024. وتعكس هذه النتائج نجاح التوجهات الاستراتيجية السياحية للدولة، التي وضعت مستهدفات برفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم، فضلاً عن رفع عدد نزلاء الفنادق إلى 40 مليون نزيل سنوياً، بحلول عام 2031.