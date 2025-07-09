الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع مع ارتفاع الدولار

حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع اليوم الأربعاء تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، فيما أدت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة بفرض رسوم جمركية إلى زعزعة استقرار الأسواق.

وبحلول الساعة 02:34 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3301.50 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3310.10 دولار.

استقر مؤشر الدولار بعد أن اقترب من أعلى مستوى له في أسبوعين أواخر أمس الثلاثاء، بينما حوم عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 36.58 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1348.78 دولار، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1106.29 دولار.









