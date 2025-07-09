"العربية أبوظبي" تطلق رحلات مباشرة إلى مدينة سيالكوت الباكستانية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «العربية أبوظبي» عن إطلاق وجهة جديدة تربط بين مطار زايد الدولي ومطار سيالكوت الدولي في باكستان، اعتباراً من 17 يوليو 2025، بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، لتوسّع حضورها المتنامي في السوق الباكستانية، وتضيف بذلك مطار سيالكوت الدولي كثالث وجهاتها في باكستان بعد مطاري فيصل آباد وملتان الدوليين.

وتُعد سيالكوت إحدى أبرز المدن الصناعية ومراكز التصدير في باكستان، وتقع شمال شرق إقليم البنجاب عند سفوح تلال كشمير بالقرب من نهر تشناب، وتأتي هذه الخدمة الجديدة استجابةً للطلب المتزايد من المسافرين بغرض الأعمال، فضلاً عن الجاليات المقيمة، ما يعزز الربط الجوي بين المنطقتين.

وتشغّل «العربية أبوظبي» أسطولاً حديثاً يتكون من 12 طائرة «إيرباص A320»، ذات الممر الواحد الأكثر تطوراً ومبيعاً في العالم، وتوفر الشركة تجربة سفر متميزة مع خدمة «سكاي تايم» للبث الترفيهي المجاني أثناء الرحلات، وقائمة خدمات المأكولات والمشروبات بأسعار مميزة، كما توفر للمسافرين برنامج الولاء الذي يتيح لهم كسب النقاط وإنفاقها على الرحلات والخدمات الأخرى.