2.32 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال يونيو

عجمان (وام)

قال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن السوق العقاري في الإمارة شهد خلال شهر يونيو الماضي تسجيل 1607 تصرفات عقارية بقيمة إجمالية بلغت 2.32 مليار درهم وبنمو ملحوظ تجاوز 47% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وأوضح أن حجم التداولات بلغ 1.53 مليار درهم من إجمالي 1318 عملية تداول، حيث شهدت منطقة الحليو 1 تسجيل أعلى قيمة مبايعة بـ 46 مليون درهم، مؤكداً أن القطاع العقاري في عجمان يمر بفترة إيجابية، ويواصل تسجيل أرقام استثنائية تعكس زيادة الطلب على العقارات بمختلف أنواعها.

وأشار المهيري إلى أن الدائرة سجلت 215 عملية رهن تجاوزت قيمتها الإجمالية 376.4 مليون درهم، حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 28 مليون درهم في منطقة «النعيمية 1» وجاء حي «الحليو2» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من «المنامة 14» و«الزاهية»، كما تصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «عجمان ون» و «أبراج المدينة».