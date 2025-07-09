«ديوا» تعرّف المعنيين بالخيارات الذكية لتعزيز كفاءة الاستهلاك الصيفي

دبي (الاتحاد)

تحت شعار«استكشف آفاقاً أوسع من الخيارات الذكيّة هذا الصيف»، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" حملتها السنوية لرفع مستوى وعي المعنيين حول الخدمات والخصائص الرقمية، التي توفّرها لتمكينهم من رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، وتذكيرهم بالإرشادات والنصائح التي تتيح لهم الحد من الهدر وحماية الموارد الثمينة.

وتتضمن الحملة التي انطلقت في يونيو وتستمر لغاية أغسطس، برنامجاً متكاملاً من الأنشطة التوعوية والمحاضرات الداخلية والخارجية، وورش العمل التفاعلية، إلى جانب مسابقات تحفيزية وجوائز رمزية، يتم تنظيمها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية.

وتركّز الحملة على مجموعة من الخدمات والمبادرات الرقمية التي توفرها الهيئة عبر قنواتها المتنوعة، ومنها مبادرة «الحياة الذكية» والتي تتيح للمتعاملين التعرّف على أسباب ارتفاع الاستهلاك، فهم الفاتورة والتعرّف على تفاصيلها وشرائح التعرفة، مقارنة استهلاكهم بالمنازل المماثلة عالية الكفاءة، الحصول على خصومات وعروض حصرية عبر «متجر ديوا» لتحويل منازلهم إلى منازل ذكية، استلام إشعارات فورية عند ارتفاع الاستهلاك للإسراع في إصلاح التسريبات، وتحليل أنماط استهلاكهم وتحديد فرص التحسين لرفع كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب نصائح توعوية وخطط استباقية لرفع كفاءة الاستهلاك مخصصة لكل متعامل.

وتسلط الحملة الضوء أيضاً على مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية، والتي تضم أكثر من 1,100 نقطة شحن للمركبات الكهربائية في جميع أرجاء دبي.