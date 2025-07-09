الخميس 10 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«ديوا» تعرّف المعنيين بالخيارات الذكية لتعزيز كفاءة الاستهلاك الصيفي

«ديوا» تعرّف المعنيين بالخيارات الذكية لتعزيز كفاءة الاستهلاك الصيفي
9 يوليو 2025 18:49

دبي (الاتحاد)
 تحت شعار«استكشف آفاقاً أوسع من الخيارات الذكيّة هذا الصيف»، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" حملتها السنوية لرفع مستوى وعي المعنيين حول الخدمات والخصائص الرقمية، التي توفّرها لتمكينهم من رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، وتذكيرهم بالإرشادات والنصائح التي تتيح لهم الحد من الهدر وحماية الموارد الثمينة.
 وتتضمن الحملة التي انطلقت في يونيو وتستمر لغاية أغسطس، برنامجاً متكاملاً من الأنشطة التوعوية والمحاضرات الداخلية والخارجية، وورش العمل التفاعلية، إلى جانب مسابقات تحفيزية وجوائز رمزية، يتم تنظيمها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية.
وتركّز الحملة على مجموعة من الخدمات والمبادرات الرقمية التي توفرها الهيئة عبر قنواتها المتنوعة، ومنها مبادرة «الحياة الذكية» والتي تتيح للمتعاملين التعرّف على أسباب ارتفاع الاستهلاك، فهم الفاتورة والتعرّف على تفاصيلها وشرائح التعرفة، مقارنة استهلاكهم بالمنازل المماثلة عالية الكفاءة، الحصول على خصومات وعروض حصرية عبر «متجر ديوا» لتحويل منازلهم إلى منازل ذكية، استلام إشعارات فورية عند ارتفاع الاستهلاك للإسراع في إصلاح التسريبات، وتحليل أنماط استهلاكهم وتحديد فرص التحسين لرفع كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب نصائح توعوية وخطط استباقية لرفع كفاءة الاستهلاك مخصصة لكل متعامل. 
وتسلط الحملة الضوء أيضاً على مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية، والتي تضم أكثر من 1,100 نقطة شحن للمركبات الكهربائية في جميع أرجاء دبي.

 

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة "القابضة" (ADQ)
"سامسونج" تكشف عن سلسلة هواتفها القابلة للطي
آخر الأخبار
طحنون بن زايد
علوم الدار
طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة "القابضة" (ADQ)
اليوم 10:12
"سامسونج" تكشف عن سلسلة هواتفها القابلة للطي
الذكاء الاصطناعي
"سامسونج" تكشف عن سلسلة هواتفها القابلة للطي
اليوم 10:05
ميسي يكتب التاريخ في أميركا!
الرياضة
ميسي يكتب التاريخ في أميركا!
اليوم 09:58
ريال مدريد.. «1 من 20»!
الرياضة
ريال مدريد.. «1 من 20»!
اليوم 09:39
Grok 4: نسخة مطوّرة بقدرات علمية وصوت بشري ومهارات متقدمة
الذكاء الاصطناعي
Grok 4: نسخة مطوّرة بقدرات علمية وصوت بشري ومهارات متقدمة
اليوم 09:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©