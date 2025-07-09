«ناوي» تستحوذ على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «ناوي»، أكبر منصّة تكنولوجيا عقاريّة «PropTech» في أفريقيا والمدعومة من مجموعة «إي آند» عن استحواذها على الحصة الأكبر في شركة «سمارت كراود»، أوّل منصّة مرخّصة للاستثمار الجزئي في العقارات بدولة الإمارات.

وتُعزّز هذه الخطوة طموح «ناوي» في أن تصبح الاسم الرائد في مجال التكنولوجيا العقاريّة عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في وقتٍ تسارع فيه الشركة توسّعها الإقليمي بدعم من واحدة من أكبر جولات التمويل في القطاع.

وجاءت عمليّة الاستحواذ عقب جولة تمويل من الفئة «A» بلغت قيمتها 52 مليون دولار، بمشاركة نخبة من الجهات الاستثماريّة الرائدة عالمياً، بما في ذلك «إي آند كابيتال»، و«بارتيك كابيتال»، و«مارش كابيتال للاستثمارات»، و«إنديفر كاتاليست»، أو «صندوق إنديفر كاتاليست التمويلي»، وشركة «دي بي آي للاستثمار الدولي»، و«صندوق إنكلود للاستثمار التكنولوجي»، و«شروق»، و«فينتشر سوق»، و«أوتلايرز»، و«فيرود كيبل للاستثمار المغامر في أفريقيا»، وشركة «إتش أو إف كابيتال» و«بلاج أند بلاي».

ويمثّل هذا التمويل جزءاً من إجمالي استثمارات تتجاوز 75 مليون دولار، تم تخصيصها لتسريع نمو «ناوي» عبر قطاعات متعدّدة ضمن المنظومة العقاريّة الرقميّة، تشمل الإعلانات العقاريّة الذكيّة، تمويل الرهن العقاري، خدمات الوساطة العقاريّة، ونماذج التملّك الجزئي.وفي وقت سابق من هذا العام، استحوذت شركة «ناوي» على شركة «روى» الناشئة والمتخصّصة في إدارة الأصول وتجهيز المنازل، لتُعيد إطلاقها تحت اسم «ناوي أنلوكد»، لتشكّل بذلك ركناً أساسيّاً في تطبيقها العقاري الشامل المرتقب.

ومع انضمام «سمارت كراود»، التي تتّخذ من دبي مقراً لها، إلى منظومة «ناوي»، تُرسّخ الشركة حضوراً قويّاً واستراتيجيّاً في سوق دول مجلس التعاون الخليجي.

وتأسّست «سمارت كراود» في عام 2018، وكانت السبّاقة في تقديم مفهوم الاستثمار العقاري الجزئي في دبي، ما أتاح للمستخدمين فرصة التملّك المشترك في عقارات متميّزة مدرّة للدخل، ابتداءً من 150 دولاراً فقط. وحتّى اليوم، نجحت المنصّة في تسهيل صفقات عقاريّة تجاوزت قيمتها 110 ملايين دولار، مع توزيع أكثر من 40 مليون دولار كعوائد من الإيجارات والأرباح الرأسماليّة للمستثمرين.

تخدم المنصّة حاليّاً مستثمرين من أكثر من 130 دولة حول العالم، ونجحت حتى يونيو 2025 في إتمام الخروج من أكثر من 50 صفقة عقاريّة بنجاح، ما يعزّز مكانتها كوجهة موثوقة تحقّق عوائد رائدة ومتّسقة في السوق العقاري.