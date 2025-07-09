«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار

ارتفعت القيمة السوقية لشركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأميركية العملاقة إنفيديا إلى أكثر من 4 تريليونات دولار لأول مرة في تاريخ الشركات الأميركية، بعد عامين فقط من تفجر موجة الاهتمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سعر سهم إنفيديا المتخصصة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.5% في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بما يعادل 3.97 دولار ليصل إلى أكثر من 164 دولارا.

وكان سعر سهم الشركة في أوائل عام 2023 حوالي 14 دولارا فقط.

يذكر أن إنفيديا، رمز طفرة الذكاء الاصطناعي، أصبحت أكبر شركة في وول ستريت من حيث القيمة السوقية، متجاوزة مايكروسوفت وآبل وأمازون وجوو - إذ تبلغ قيمتها الآن أكثر من 4 تريليونات دولار.

ويمتلك تحرك سهم إنفيديا تأثيرا كبيرا على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشرات الأخرى من أي شركة أخرى باستثناء آبل. وقبل عامين، كانت القيمة السوقية لشركة إنفيديا أقل من 600 مليار دولار.