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«الإمارات للألمنيوم» تعلن بدء الإنتاج بمشروع توسعة مصنع «سبيكترو ألويز» في أميركا

«الإمارات للألمنيوم» تعلن بدء الإنتاج بمشروع توسعة مصنع «سبيكترو ألويز» في أميركا
9 يوليو 2025 19:51

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم، عن بدء الإنتاج في مشروع توسعة مصنع «سبيكترو ألويز» لإعادة تدوير الألمنيوم التابع لها في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأميركية.
ويسهم المشروع في زيادة إنتاج الألمنيوم الثانوي بمعدل 55 ألف طن في مرحلتها الأولى، ومن المتوقع الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة بحلول الربع الأول من العام 2026، كما يرفع المشروع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصنع «سبيكترو ألويز» التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى 165 ألف طن سنوياً من الألمنيوم المعاد تدويره، والذي سيتم تسويقه تحت العلامة التجارية «ريفايفال» التابعة لمنتجات الألمنيوم المعاد تدويره الخاصة بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
كما يسهم المشروع في رفع الطاقة الإنتاجية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الألمنيوم المعاد تدويره إلى 195 ألف طن سنوياً، من خلال مصانعها في الولايات المتحدة وألمانيا.
وتواصل الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً أعمال إنشاء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في منطقة الطويلة بدولة الإمارات بطاقة إنتاجية تبلغ 170 ألف طن سنوياً من أسطوانات الألمنيوم، ومن المتوقع بدء العمليات التشغيلية في النصف الأول من عام 2026.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن بدء الإنتاج في مشروع توسعة مصنع «سبيكترو ألويز» التابع للشركة، يمثل محطة بارزة في مسيرتنا نحو تعزيز أعمالنا العالمية في مجال إعادة تدوير الألمنيوم والتزامنا بتلبية الطلب المتنامي على المعدن منخفض الكربون.
وأضاف بأن هذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة في إطار خطة الشركة الطموحة لتعزيز أعمالها في السوق الأميركية، التي تُعد واحدة من أكبر الأسواق العالمية، حيث تواصل الإمارات للألمنيوم تنفيذ مشروعها لبناء مصنع لإنتاج الألمنيوم الأولي في ولاية أوكلاهوما.
وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق للألمنيوم المعاد تدويره في العالم، ومن المتوقع أن يصل الطلب على الألمنيوم المعاد تدويره في الولايات المتحدة إلى 7.6 مليون طن سنوياً بحلول عام 2033 وفقاً لمؤسسة CRU المستقلة والمتخصصة في أبحاث وبيانات الشركات.
وفي ولاية أوكلاهوما، تخطّط شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لبناء أول مصنع لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة منذ عام 1980، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 600 ألف طن من الألمنيوم الأولي سنوياً، أي ما يعادل ضعف إجمالي إنتاج الألمنيوم المحلي في الولايات المتحدة من الألمنيوم حالياً. 

 

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