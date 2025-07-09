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اقتصاد

الإمارات وباكستان تبحثان التعاون في المجالات المالية

الإمارات تبحث التعاون مع باكستان في المجالات المالية
9 يوليو 2025 19:55

دبي (الاتحاد)

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التقى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، معالي بلال أظهر كياني، وزير دولة للشؤون المالية والسكك الحديدية ورئيس وحدة تنفيذ برامج رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية، حيث بحث الجانبان خلال اللقاء سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المالية، من ضمنها توسيع نطاق التعاون في مجالات السياسات المالية وإدارة الإيرادات العامة.
وناقش الجانبان خلال اجتماع عُقد في مقر وزارة المالية بدبي، أهمية تبادل الخبرات وبناء شراكات مؤسسية مستدامة، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزّز التنمية الشاملة في البلدين، ويأتي هذا اللقاء ليعكس التزام البلدين بتطوير شراكة مالية تتماشى مع متطلبات التنمية وتحديات الاقتصاد العالمي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني متانة العلاقات المالية والاقتصادية التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، مشيراً إلى أن تطوير قنوات التعاون المالي مع باكستان ينسجم مع أولويات دولة الإمارات في دعم الاستقرار المالي الإقليمي، وتمكين أدوات التنمية المستدامة، من خلال شراكات فعّالة تسهم في رفع كفاءة الأداء المالي وتعزيز استدامة الموارد في كلا البلدين.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ جسور التعاون بين البلدين في القطاع المالي.

 

وزارة المالية
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