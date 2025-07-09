تعاون بين «صندوق خليفة» وأكاديمية «42 أبوظبي» لاستضافة برنامج «بيسين» لتعليم البرمجة



أبوظبي (الاتحاد)

أبرم صندوق خليفة لتطوير المشاريع اتفاقية مع أكاديمية «42 أبوظبي» لاستضافة البرنامج التدريبي «بيسين» لتعليم البرمجة بدورته الأولى في الفترة من 14 يوليو إلى 7 أغسطس 2025، وذلك في مقر صندوق خليفة بمنطقة العين. ويأتي هذا التعاون ضمن الجهود المشتركة لتمكين الكفاءات الشابة، وتأهيل جيل جديد من المبرمجين وروّاد الأعمال، بما ينسجم مع التزام أبوظبي بدعم الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال.

ويُعدُّ «بيسين» برنامجاً مبتكراً يستهدف رفد المشاركين بالمهارات الأساسية في البرمجة، وتطوير قدراتهم على التكيف والتفكير النقدي والعمل الجماعي وحل المشكلات، ومن المقرَّر أن يُقدَّم البرنامج التدريبي لنحو 100 مشارك، متيحاً لهم الفرصة لتعلُّم مهارات رقمية متقدِّمة، من خلال نموذج تعلُّم عملي، يركّز على التفاعل فيما بينهم، مهما تكن معارفهم وخبراتهم السابقة في مجال البرمجة.

وبفضل الدعم المقدَّم من صندوق خليفة، سيُمكِّن البرنامج الأفراد بمختلف تخصصاتهم من بناء قدرات جديدة، سواء كانوا يرغبون باكتساب مهارات رقمية أو يطمحون إلى الانتقال إلى وظائف في قطاع التكنولوجيا. وينسجم هذا النهج مع الرؤية الأوسع لصندوق خليفة لتطوير المهارات الفردية، وتحفيز النمو الاقتصادي القائم على الابتكار.

ويمكن للناجحين من برنامج «بيسين» الانضمام إلى برنامج الدبلوم في تطوير البرمجيات بدوامٍ كامل في أكاديمية «42 أبوظبي»، ويتيح البرنامج أيضاً لرواد الأعمال الإماراتيين الذين ينجحون في استكماله فرصة الاستفادة من حلول صندوق خليفة في إطلاق مشاريعهم.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير الأعمال: يمثِّل تعاوننا مع «42 أبوظبي» خطوةً مهمة نحو تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في منطقة العين، ونسعى إلى تمكين الأفراد ورفدهم بالمهارات والموارد اللازمة لتحويل الأفكار إلى مشاريع مؤثِّرة، من خلال دمج النهج الرائد لـ«42 أبوظبي» في مجال تعليم البرمجة مع الدعم الشامل الذي يقدِّمه صندوق خليفة للشركات الناشئة، ونتطلع للعمل معاً على تطوير منظومة مزدهرة، تلتقي فيها الموهبة بالفرص، لدفع النمو المستدام نحو آفاق جديدة، وتعزيز المكانة الرائدة عالمياً لإمارة أبوظبي ولدولة الإمارات في مجال الابتكار وريادة الأعمال.

وفي إطار هذا التعاون، يعتزم الطرفان إطلاق حزمةٍ متكاملة من المبادرات النوعية لتمكين المواهب الإبداعية، وتسريع وتيرة تأسيس المشاريع الناشئة، وتركِّز هذه المبادرات على بناء مسارات مهنية مرنة تربط الكفاءات الواعدة بمنظومة ريادة الأعمال، وتوفِّر فرصاً عملية للتدريب والتوظيف، ويشهد هذا التعاون أيضاً تنظيم سلسلةٍ من الفعاليات المجتمعية ولقاءات التواصل وأيام عرض المشاريع، فضلاً عن إطلاق برامج توجيهية وتدريبية مشتركة، ما يمنح المبرمجين وروّاد الأعمال الأدوات اللازمة لنقل أفكارهم إلى واقعٍ ملموس.

وقال الدكتور أحمد الشعيبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية «42 أبوظبي»: تمثِّل شراكتنا مع صندوق خليفة لإطلاق أول برنامج «بيسين» في منطقة العين خطوةً استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى تعليم البرمجة ومهارات ريادة الأعمال في مختلف أنحاء دولة الإمارات وفق أفضل المعايير العالمية، ومن خلال تنظيم هذا المخيَّم في مقر صندوق خليفة بمنطقة العين، نتطلَّع إلى تمكين أكثر من 100 مشارك بمهارات البرمجة المتقدِّمة وصقل توجهُّهم الريادي، بما يعزِّز قدرتهم على إحداث تغيير ملموس في المنظومة الاقتصادية الوطنية، وتُشكِّل هذه المبادرة ترجمةً لالتزام أكاديمية «42 أبوظبي» بإعداد جيل متميِّز من المبتكرين الذين يُسهمون بدعم التحول الرقمي للإمارة.