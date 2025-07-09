«دي بي ورلد - مصر» تُنجز مناولة أكبر سفينة لنقل شوائب صهر المعادن

العين السخنة، مصر (الاتحاد)

شهدت «دي بي ورلد - مصر» محطة بارزة في عمليات مناولة الشحنات السائبة، بعد نجاحها في مناولة أضخم سفينة لنقل شوائب صهر المعادن ترسو في ميناء مصري على الإطلاق، في سابقة هي الأولى من نوعها على هذا المستوى في مصر.

وسجلّت السفينة «إم في كيبر»، بطولها الإجمالي البالغ 289 متراً، وحمولتها التي تصل إلى 152150 طناً مترياً من شوائب صهر المعادن، رقماً قياسياً جديداً في العمليات التشغيلية لمحطة الحاويات.

وتندرج هذه الشحنة ضمن اتفاقية تجارية أوسع نطاقاً، ستُمكّن المحطة من مناولة حمولة إجمالية تقارب 300 ألف طن، وهي زيادة كبيرة مقارنةً بأحجام الشحنات السابقة.

وقال محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لـ «دي بي ورلد - مصر»: يعتبر نجاح مناولة السفينة "إم في كيبر" ثمرة لاستثماراتنا المتواصلة في البنية التحتية التجارية في مصر، من خلال محطتنا متعددة الأغراض، وحلولنا اللوجستية المتكاملة عبر مختلف مراحل سلسلة التوريد، وكفاءة التشغيل العالية لدى فرق عملنا، كما يُعزز هذا النجاح التزامنا بدعم القطاعات الصناعية الرئيسية في مصر، ويُبرز قدرة البلاد المتنامية على تلبية متطلبات التجارة العالمية.