الخميس 10 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دي بي ورلد - مصر» تُنجز مناولة أكبر سفينة لنقل شوائب صهر المعادن

«دي بي ورلد - مصر» تُنجز مناولة أكبر سفينة لنقل شوائب صهر المعادن
9 يوليو 2025 22:11

العين السخنة، مصر (الاتحاد)
شهدت «دي بي ورلد - مصر» محطة بارزة في عمليات مناولة الشحنات السائبة، بعد نجاحها في مناولة أضخم سفينة لنقل شوائب صهر المعادن ترسو في ميناء مصري على الإطلاق، في سابقة هي الأولى من نوعها على هذا المستوى في مصر.

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة "القابضة" (ADQ)
"سامسونج" تكشف عن سلسلة هواتفها القابلة للطي

وسجلّت السفينة «إم في كيبر»، بطولها الإجمالي البالغ 289 متراً، وحمولتها التي تصل إلى 152150 طناً مترياً من شوائب صهر المعادن، رقماً قياسياً جديداً في العمليات التشغيلية لمحطة الحاويات.
وتندرج هذه الشحنة ضمن اتفاقية تجارية أوسع نطاقاً، ستُمكّن المحطة من مناولة حمولة إجمالية تقارب 300 ألف طن، وهي زيادة كبيرة مقارنةً بأحجام الشحنات السابقة.
وقال محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لـ «دي بي ورلد - مصر»: يعتبر نجاح مناولة السفينة "إم في كيبر" ثمرة لاستثماراتنا المتواصلة في البنية التحتية التجارية في مصر، من خلال محطتنا متعددة الأغراض، وحلولنا اللوجستية المتكاملة عبر مختلف مراحل سلسلة التوريد، وكفاءة التشغيل العالية لدى فرق عملنا، كما يُعزز هذا النجاح التزامنا بدعم القطاعات الصناعية الرئيسية في مصر، ويُبرز قدرة البلاد المتنامية على تلبية متطلبات التجارة العالمية.

آخر الأخبار
طحنون بن زايد
علوم الدار
طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة "القابضة" (ADQ)
اليوم 10:12
"سامسونج" تكشف عن سلسلة هواتفها القابلة للطي
الذكاء الاصطناعي
"سامسونج" تكشف عن سلسلة هواتفها القابلة للطي
اليوم 10:05
ميسي يكتب التاريخ في أميركا!
الرياضة
ميسي يكتب التاريخ في أميركا!
اليوم 09:58
ريال مدريد.. «1 من 20»!
الرياضة
ريال مدريد.. «1 من 20»!
اليوم 09:39
Grok 4: نسخة مطوّرة بقدرات علمية وصوت بشري ومهارات متقدمة
الذكاء الاصطناعي
Grok 4: نسخة مطوّرة بقدرات علمية وصوت بشري ومهارات متقدمة
اليوم 09:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©