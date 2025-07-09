الخميس 10 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أبوظبي للمحاسبة» ينظم الدورة الثانية من «ملتقى ممارسي التدقيق الداخلي»

«أبوظبي للمحاسبة» ينظم الدورة الثانية من «ملتقى ممارسي التدقيق الداخلي»
9 يوليو 2025 22:13

أبوظبي (الاتحاد)
نظَّم جهاز أبوظبي للمحاسبة، بالتعاون مع جهاز الإمارات للمحاسبة ودائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، الدورة الثانية من «ملتقى ممارسي التدقيق الداخلي» في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة "القابضة" (ADQ)
"سامسونج" تكشف عن سلسلة هواتفها القابلة للطي

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الجهات الرقابية في الدولة الرامية إلى تعزيز مبادئ المساءلة والنزاهة والشفافية، وإطار عمل التدقيق الداخلي، ومنظومة الحوكمة في الجهات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي.
واستقطب الملتقى أكثر من 300 مشارك من رؤساء ومسؤولي التدقيق الداخلي والمتخصصين في الحوكمة لتبادل المعرفة والخبرات بين ممارسي التدقيق الداخلي في إمارة أبوظبي والدولة.
وتميزت النسخة الثانية من الملتقى بمشاركة مسؤولي التدقيق الداخلي من الجهات الاتحادية، إضافة إلى مشاركة جمعية المدققين الداخليين في الدولة.
وتمحور جدول أعمال الملتقى حول مستجدات اللوائح والمعايير الخاصة بالتدقيق، وجهود تعزيز كفاءة وفاعلية المسؤولين عن الحوكمة، ومنهجيات التحوُّل الرقمي في التدقيق الداخلي، إضافة إلى عقد جلسة حوارية بعنوان «دور التدقيق الداخلي في تعزيز جودة مخرجات التدقيق المالي».
ومثَّل الملتقى خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسَّسي بين الجهات الرقابية وممارسي التدقيق، ما يسهم في حماية الموارد العامة، وتحقيق أفضل ممارسات الحوكمة في القطاع الحكومي.

آخر الأخبار
طحنون بن زايد
علوم الدار
طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة "القابضة" (ADQ)
اليوم 10:12
"سامسونج" تكشف عن سلسلة هواتفها القابلة للطي
الذكاء الاصطناعي
"سامسونج" تكشف عن سلسلة هواتفها القابلة للطي
اليوم 10:05
ميسي يكتب التاريخ في أميركا!
الرياضة
ميسي يكتب التاريخ في أميركا!
اليوم 09:58
ريال مدريد.. «1 من 20»!
الرياضة
ريال مدريد.. «1 من 20»!
اليوم 09:39
Grok 4: نسخة مطوّرة بقدرات علمية وصوت بشري ومهارات متقدمة
الذكاء الاصطناعي
Grok 4: نسخة مطوّرة بقدرات علمية وصوت بشري ومهارات متقدمة
اليوم 09:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©