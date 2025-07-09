«أبوظبي للمحاسبة» ينظم الدورة الثانية من «ملتقى ممارسي التدقيق الداخلي»

أبوظبي (الاتحاد)

نظَّم جهاز أبوظبي للمحاسبة، بالتعاون مع جهاز الإمارات للمحاسبة ودائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، الدورة الثانية من «ملتقى ممارسي التدقيق الداخلي» في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الجهات الرقابية في الدولة الرامية إلى تعزيز مبادئ المساءلة والنزاهة والشفافية، وإطار عمل التدقيق الداخلي، ومنظومة الحوكمة في الجهات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي.

واستقطب الملتقى أكثر من 300 مشارك من رؤساء ومسؤولي التدقيق الداخلي والمتخصصين في الحوكمة لتبادل المعرفة والخبرات بين ممارسي التدقيق الداخلي في إمارة أبوظبي والدولة.

وتميزت النسخة الثانية من الملتقى بمشاركة مسؤولي التدقيق الداخلي من الجهات الاتحادية، إضافة إلى مشاركة جمعية المدققين الداخليين في الدولة.

وتمحور جدول أعمال الملتقى حول مستجدات اللوائح والمعايير الخاصة بالتدقيق، وجهود تعزيز كفاءة وفاعلية المسؤولين عن الحوكمة، ومنهجيات التحوُّل الرقمي في التدقيق الداخلي، إضافة إلى عقد جلسة حوارية بعنوان «دور التدقيق الداخلي في تعزيز جودة مخرجات التدقيق المالي».

ومثَّل الملتقى خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسَّسي بين الجهات الرقابية وممارسي التدقيق، ما يسهم في حماية الموارد العامة، وتحقيق أفضل ممارسات الحوكمة في القطاع الحكومي.