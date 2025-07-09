11 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصلت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية مسيرة الصعود لتتجاوز مستويات تاريخية، حيث ارتفع مؤشر سوق العاصمة إلى مستوى 10 آلاف و49 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق دبي إلى 5833 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 17 عاماً.

وعززت تعاملات شراء الأجانب صعود المؤشرات، حيث بلغت محصلة تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 172.98 مليون درهم، بواقع 90.25 مليون درهم في سوق أبوظبي، و82.73 مليون درهم في سوق دبي.

وتجاوزت مكاسب القيمة السوقية للأسهم المدرجة، أمس، حاجز 11 مليار درهم، موزعة بواقع 7.75 مليار درهم لسوق أبوظبي و3.25 مليار درهم لأسهم دبي.

وشهدت الأسواق المحلية قفزة جديدة في التداولات، لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية 2.51 مليار درهم، بعد تداول أكثر من 1.26 مليار سهم خلال 49 ألفاً و24 صفقة.



سوق أبوظبي

حسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام للسوق أمس بمقدار 37.34 نقطة وبنسبة 0.37%، ليغلق عند مستوى 10049 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 1.34 مليار درهم، شملت ما يزيد على 518.95 مليون سهم عبر 30096 صفقة، وجاء صعود المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 33 شركة، مقابل انخفاض أسهم 44 شركة وثبات أسهم 43 شركة.

وتصدر سهم «أدنوك للغاز» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 126.67 مليون درهم، وتلاه سهم «الدار» بقيمة 124 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بقيمة 112.33مليون درهم، ويليه «اتصالات من إي آند» بقيمة 88.1 مليون درهم.

وجاء سهم «إشراق» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 77.7 مليون سهم، وتلاه سهم «إي 7» بتداول 70 مليون سهم، ثم «أبوظبي الوطنية للفنادق» بنحو 48.5 مليون سهم، وجاء «أدنوك للغاز» رابعاً بنحو 37.52 مليون سهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 433.21 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 342.95 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 90.25 مليون درهم كمحصلة «شراء»، وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 864.28 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 813.98 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 50.3 مليون درهم.

وربحت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق نحو 7.75 مليار درهم لتبلغ في نهاية التداولات مستوى 3.097 تريليون درهم.



سوق دبي

أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع، أمس، بمقدار 39.39 نقطة وبنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 5833.78 نقطة بعد ارتفاع أسهم 27 شركة، مقابل انخفاض أسهم 19 شركة وثبات أسهم 10 شركة، وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 1.173 مليار درهم، بعد التعامل على 743.65 مليون سهم، من خلال تنفيذ 18928 صفقة، وشهد السوق تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على أسهم الخليج للملاحة القابضة ومصرف عجمان، شملتا 60 مليون سهم بقيمة إجمالية 127.6 مليون درهم.

وتصدر قائمة من حيث القيمة «الاتحاد العقارية» بقيمة تداولات 186.84 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بقيمة 170.71 مليون درهم، ثم «ديار للتطوير» بقيمة 113.48 مليون درهم، فيما جاء «الاتحاد العقارية» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 230.11 مليون سهم، وتلاه «ديار» بتداول 110 ملايين سهم، ثم «شعاع» بتداول 99.15 مليون سهم.

وجاء تحسن أداء سوق دبي المالي بشكل رئيس من صعود الأسهم الأكثر نشاطاً، أمس، ومنه «الاتحاد العقارية» بنسبة 14.9% ليغلق عند سعر 0.855 درهم.



الاستثمار الأجنبي

فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 506.23 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 423.5 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 82.73 مليون درهم كمحصلة «شراء».

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 61.7 مليون درهم، بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 598.84 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 660.55 مليون درهم.

وربحت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق دبي 3.25 مليار درهم، أمس، لتصل إلى 1.013 تريليون درهم.