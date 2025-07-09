«جمارك الإمارات» تناقش الاستراتيجية وملف مكافحة غسل الأموال

أبوظبي (وام)

بحث مديرو عموم «جمارك الإمارات» سُبُل تطوير العمل الجمركي على مستوى دولة الإمارات، ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي والتجاري للدولة، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة على المستويين الإقليمي والمحلي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمديري عموم «جمارك الإمارات» لعام 2025، الذي عُقد مؤخراً بمتحف اللوفر بأبوظبي، بمشاركة مديري عموم الدوائر الجمركية في الدولة ومسؤولين عن شركة الاتحاد للقطارات.

كما تناول الاجتماع عدداً من القضايا الجمركية المهمة التي تعكس دور وإنجازات قطاع الجمارك في الدولة، وفي مقدمتها استضافة دولة الإمارات مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا 2026 بالعاصمة أبوظبي بداية العام المقبل، وآخر مستجدات سير العمل الجمركي المشترك مع شركة الاتحاد للقطارات.

ترأس الاجتماع أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بحضور كل من الشيخ سلطان بن محمد بن راشد النعيمي، مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان، والشيخ منصور إبراهيم أحمد المعلا، المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - أم القيوين، وراشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، والدكتور عبدالله محمد بوسناد، المدير العام لدائرة جمارك دبي، ومحمد مير عبدالرحمن السراح، مدير الموانئ والجمارك بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والدكتور راشد راشد المحرزي، مدير عام جمارك رأس الخيمة، وحميد محمد اليماحي، مدير عام جمارك الفجيرة، إلى جانب عدد من المديرين التنفيذيين بالإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ، وممثلين عن شركة الاتحاد للقطارات.