طيران الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع «كريبتو دوت كوم»

دبي (الاتحاد)

وقّعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع «كريبتو دوت كوم» «Crypto.com» لاستكشاف سبل دمج خدمة «Crypto.com Pay» ضمن أنظمة الدفع الخاصة بالناقلة، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والامتثال، ومن المتوقع أن يدخل هذا التكامل حيز التنفيذ العام المقبل.

وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، توقيع مذكرة التفاهم والتي وقعها عدنان كاظم، نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، ومحمد الحكيم، رئيس عمليات «Crypto.com» في دولة الإمارات، بحضور مايكل دورسام، رئيس المالية وخدمات المجموعة في مجموعة الإمارات.

وقال عدنان كاظم: تعكس الشراكة مع «Crypto.com» لدمج العملات المشفرة في نظام الدفع الرقمي الخاص بطيران الإمارات التزام الناقلة بتلبية متطلبات وتفضيلات العملاء المتطورة، بالإضافة إلى استقطاب شرائح العملاء الأصغر سناً والمهتمين بالتقنيات الحديثة الذين يفضلون العملات الرقمية، كما تتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية دبي لتكون في طليعة الابتكار المالي في العالم.