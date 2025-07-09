«ثقافة وسياحة أبوظبي» تنظم مخيم «أجيال الصيفي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تعاونها الأول مع أكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش، لتنظيم الدورة الجديدة من برنامجها السنوي «المخيم الصيفي أجيال السياحة» على مدار أسبوعيّن من 14 إلى 24 يوليو 2025، مستهدفةً الطلبة الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاماً والمهتمين بمتابعة مسيرتهم المهنية في قطاع السياحة والضيافة.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يواصل المخيم الصيفي أجيال السياحة ترسيخ مكانته منصةً رائدةً لصقل مهارات الشباب الإماراتي، وتمكينهم في قطاع السياحة من خلال شراكتنا مع أكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش، ويجمع البرنامج بين أرقى مستويات الخبرة الأكاديمية والمهنية العالمية، وجوهر الضيافة الإماراتية المُفعمة بالأصالة والكرم، لإعداد أجيال المستقبل من الكوادر المواطنة المؤهلة لتمثيل وجهتنا بكفاءة».