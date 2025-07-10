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الذهب يصعد وسط تراجع الدولار وتركيز على المفاوضات التجارية

الذهب يصعد وسط تراجع الدولار وتركيز على المفاوضات التجارية
10 يوليو 2025 08:40

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بتراجع طفيف في سعر صرف الدولار وعوائد السندات، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون عن كثب تطورات المفاوضات التجارية في ظل توسيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحرب الرسوم الجمركية.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3322.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0157 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3331 دولارا للأوقية.
ووسع ترامب أمس الأربعاء حملته للرسوم الجمركية وأعلن عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 بالمئة على واردات النحاس ورسوم بواقع 50 بالمئة على السلع الواردة من البرازيل، وكلاهما سيبدأ في الأول من أغسطس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 36.41 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1343.22 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1106.25 دولار.

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المصدر: وكالات
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