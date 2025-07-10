الجمعة 11 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«العربية للطيران» تستأنف رحلاتها المباشرة إلى دمشق

«العربية للطيران» تستأنف رحلاتها المباشرة إلى دمشق
10 يوليو 2025 20:17


الشارقة (الاتحاد)
أعلن مطار الشارقة استئناف تشغيل رحلاته المباشرة إلى العاصمة السورية دمشق عبر شركة العربية للطيران وذلك بعد توقف دام عدة سنوات بواقع رحلتين يومياً بين مطار الشارقة ومطار دمشق الدولي.
جاء تدشين الرحلة الأولى بعد استئناف هذا الخط وسط أجواء ترحيبية بحضور سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والدكتور زياد يحيى زهر الدين القنصل العام للجمهورية العربية السورية في الدولة، وعادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران إلى جانب عدد من المسؤولين والمدراء في هيئة مطار الشارقة الدولي وممثلي عن الجهات العاملة في المطار وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ودائرة العلاقات الحكومية بالشارقة.
وأكد المدفع أن استئناف الرحلات المباشرة بين الشارقة ودمشق يمثل محطة مهمة في مسيرة التوسّع الاستراتيجي التي ينتهجها المطار ويجسد التزامه الراسخ بتعزيز شبكة الربط الجوي وتيسير حركة السفر أمام مختلف فئات المسافرين، مُشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص المطار المستمر على جعل مطار الشارقة بوابة سفر متميزة للمسافرين والإسهام في تنمية الحركة الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية.
يأتي هذا القرار تلبيةً للطلب المتزايد على السفر بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية إلى جانب دور مطار الشارقة في تعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين الشعبين الشقيقين.

أخبار ذات صلة
«العربية للطيران» تطلق رحلات مباشرة إلى «ميونيخ»
«العربية للطيران» تطلق رحلات جديدة إلى بولندا
العربية للطيران
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يزور المواطن مبارك سعيد الحديلي المنصوري في مدينة السلع
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور المواطن مبارك سعيد الحديلي المنصوري في مدينة السلع
اليوم 17:14
12 لاعباً يمثلون «خورفكان للمعاقين» في «سلة غرب آسيا»
الرياضة
12 لاعباً يمثلون «خورفكان للمعاقين» في «سلة غرب آسيا»
اليوم 17:00
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد تسلمها منصور بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد تسلمها منصور بن زايد
اليوم 16:57
منتخب السلة يبدأ مشوار دولية «وليام جونز» بلقاء قطر
الرياضة
منتخب السلة يبدأ مشوار دولية «وليام جونز» بلقاء قطر
اليوم 16:30
هرنانديز يودّع جمهور ميلان بـ«رسالة عتاب»
الرياضة
هرنانديز يودّع جمهور ميلان بـ«رسالة عتاب»
اليوم 16:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©