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اقتصاد

شيخة النويس تبحث مع مدير عام «الويبو» فرص التعاون المستقبلية

شيخة النويس تبحث مع مدير عام «الويبو» فرص التعاون المستقبلية
10 يوليو 2025 20:41


جنيف (الاتحاد)
عقدت شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 إلى عام 2029، اجتماعاً ثنائياً مع دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، وذلك بهدف استكشاف مسارات التعاون المستقبلية في توظيف أدوات الملكية الفكرية لتعزيز نمو قطاع السياحة، لاسيما في المجالات الثقافية والإبداعية، التي تُعد من أبرز روافد اقتصاد السياحة المستدامة، وبحث أوجه التكامل الممكنة، بما يُسهم في تطوير السياسات والبرامج والمبادرات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت شيخة النويس خلال الاجتماع أن الأصول الثقافية غير الملموسة، مثل الموسيقى والمنتجات التراثية وحقوق النشر الإبداعي، تُشكّل محوراً رئيساً ضمن رؤيتها لتطوير السياحة المسؤولة، مشيرة إلى أن السياحة الثقافية تحتاج إلى منظومة متكاملة من الحماية القانونية والتجارية تحفظ حقوق المبدعين، وتعزّز من جودة التجربة السياحية حول العالم.
وشددت على أهمية التعاون مع «الويبو» في بناء قدرات الدول الأعضاء في حوكمة المحتوى الثقافي ضمن الأنشطة السياحية، وتطوير الأطر القانونية والنماذج التشغيلية ذات الصلة بإدارة الفعاليات والمواقع الثقافية، بما يضمن الحماية العادلة للحقوق ويُعزز من القيمة الاقتصادية والسياحية للتراث.
وناقش الجانبان أوجه التعاون لتطوير مبادرات مرتبطة بالسياحة الإبداعية والثقافية، مع التركيز على دمج أدوات الملكية الفكرية وتعزيز الوعي بحقوق المبدعين في السياسات السياحية للدول الأعضاء، وتوفير الدعم الفني للجهات السياحية الحكومية والخاصة. 
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الثنائية التي تجريها سعادة شيخة النويس مع عدد من الدول والمنظمات الدولية، بهدف بناء شراكات مستقبلية ومستدامة لتنمية السياحة العالمية.

 

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