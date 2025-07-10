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اقتصاد

«غرفة دبي» تطلق مجموعة أعمال التوصيل

«غرفة دبي» تطلق مجموعة أعمال التوصيل
10 يوليو 2025 20:45


دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجموعة أعمال التوصيل في دبي بهدف تعزيز نمو القطاع وتوفير منصة موحّدة تمثل شركات التوصيل العاملة في دبي وتدعم مصالحها.
يأتي إطلاق مجموعة الأعمال الجديدة ضمن جهود غرفة تجارة دبي لتعزيز تمثيل القطاع الخاص ومختلف قطاعاته وأنشطته الاقتصادية ويعمل تحت مظلة الغرفة حالياً 106 مجموعات أعمال تسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل.
وستتولى المجموعة في دبي التنسيق والتعاون بشكل منتظم مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لمناقشة واقع القطاع وفرصه وتحدياته، واستكشاف سبل تطوير السياسات، ودعم نمو قطاع خدمات التوصيل على المدى الطويل.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: تشهد خدمات التوصيل في دبي نمواً متسارعاً مدفوعاً بالتحول الرقمي، وتزايد الطلب الاستهلاكي على كافة المنتجات بالتزامن مع النمو السكاني، وتسارع التوسع الحضري للمدينة، وسنتعاون مع مجموعة أعمال التوصيل في دبي وسنساعدها على تمثيل مصالح الشركات العاملة في القطاع والمساهمة بفعالية في نموه المستدام.
وستعمل المجموعة على تقديم مقترحات لتطوير السياسات التنظيمية بما يسهم في تعزيز جاذبية وتنافسية القطاع، إلى جانب الترويج لأفضل الممارسات العالمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي لإمارة دبي والارتقاء بالمعايير المهنية للقطاع، وتطوير حلول توصيل مستدامة، وتشجيع المنافسة العادلة، ودعم تبنّي التقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي، والمركبات الكهربائية على أن تعالج قضايا محورية تتعلق برفاهية الكوادر العاملة، وتحسين الأطر التنظيمية، وتبادل المعرفة على مستوى القطاع.

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