«جمارك أبوظبي» تبحث تسهيل التجارة البينية مع الهند

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ورشة عمل بمشاركة وفد من جمهورية الهند، ترأسته أرتي أغاروال سرينيفاس، المديرة العامة للأنظمة وإدارة البيانات في المجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك (CBIC) التابع لوزارة المالية الهندية إلى جانب ممثلين عن سفارة الهند في أبوظبي.

استهدفت الورشة بحث سبل تعزيز التعاون لتسهيل حركة التجارة البينية، وتطوير سلاسل الإمداد، ومناقشة آليات دعم الممر التجاري الرقمي بين البلدين.

والتقى راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي من جانبه الوفد الهندي وناقشا أوجه التعاون الجمركي المشترك، وسبل تسريع التحول الرقمي في قطاع الجمارك بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز انسيابية حركة البضائع عبر الحدود.

واستعرضت الورشة منظومة جمارك أبوظبي الرقمية وإمكاناتها التقنية المتقدمة في إدارة العمليات الجمركية، من خلال بنية تحتية ذكية ومتطورة تتيح تقديم الخدمات الجمركية على مدار الساعة، وتتكامل مع منظومة الجمارك الخفية والأنظمة الذكية وتقنيات البلوك تشين، إضافة إلى واجهات الخدمات الحكومية مثل منصة «تم» ومنصة «أطلب».

وناقشت عدداً من المحاور التقنية المتعلقة بربط الأنظمة بين الجانبين وآليات تبادل البيانات والإجراءات الجمركية، في إطار مبادرة MAITRI، وهي منصة وسيطة مُصممة للربط مع الأنظمة المختلفة في الدول المعنية، بهدف تيسير عمليات التجارة الدولية لصالح الجهات الحكومية، والهيئات الجمركية، والمستوردين، والمصدرين، ومزودي خدمات الشحن واللوجستيات.

تهدف المبادرة إلى إنشاء ممر تجاري رقمي لتبادل البيانات الجمركية بشكل رقمي وآمن، بما يسهم في تسريع إجراءات التخليص الجمركي، وتعزيز الشفافية والامتثال، وتحسين سلاسة التجارة الثنائية، إلى جانب خفض التكاليف وتقليل الوقت المرتبط بالعمليات التجارية بين الجانبين.

تأتي الورشة في إطار جهود جمارك أبوظبي لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الجمركية الدولية، وتطوير الحلول الرقمية الداعمة للتجارة العالمية، بما يواكب أهداف التنمية الاقتصادية للإمارة ودولة الإمارات.