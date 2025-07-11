صادرات كوريا الجنوبية ترتفع 9.5% خلال 10 أيام من يوليو

سيجونغ (وام)

أظهرت بيانات أمس، أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 9.5% على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من يوليو.

وبلغت قيمة صادرات البلاد 19.4 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 10 يوليو، مقارنة بـ 17.72 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.

وارتفع متوسط حجم الصادرات اليومي بنسبة 9.5% على أساس سنوي ليصل إلى 2.28 مليار دولار، وزادت واردات البلاد بنسبة 1.8% على أساس سنوي لتصل إلى 19.99 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 594 مليون دولار، وفقاً للبيانات.

وجاء ارتفاع الصادرات مدفوعا بالطلب القوي على أشباه الموصلات والسيارات؛ إذ ارتفعت صادرات الرقائق بنسبة 12.8% على أساس سنوي لتصل إلى 3.83 مليار دولار، وشكلت صادرات أشباه الموصلات 19.7% من إجمالي صادرات البلاد خلال الأيام العشرة الأولى من يوليو، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت صادرات السيارات بنسبة 13.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار دولار، بينما قفزت صادرات السفن بنسبة 134.9% لتصل إلى 889 مليون دولار.

وارتفعت صادرات منتجات الصلب بنسبـــــة 4.1% لتصــــــــل إلى 1.29 مليار دولار، بينما انخفضت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 1.9% لتصل إلى 1.39 مليار دولار.