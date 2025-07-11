27.37 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

عكست مؤشرات أداء أسواق الأسهم المحلية في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، تنامي ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في التداول لتواصل المؤشرات في أبوظبي ودبي الصعود إلى مستويات تاريخية، حيث صعد مؤشر دبي إلى أعلى مستوى منذ مايو 2008، فيما حلق مؤشر أبوظبي إلى مستوى جديد بلغ 100064 نقطة.

وبلغت مكاسب القيمة السوقية خلال الأسبوع 27.37 مليار درهم، موزعة بواقع 15.17 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي، و12.2 مليار درهم مكاسب أسهم دبي.

وجاءت تلك المكاسب بدعم من تعاملات شراء الأجانب، الذين بلغت محصلة تعاملاتهم في كلا السوقين (شراءً) بقيمة 601 مليون درهم. وتزامن ذلك مع استقطاب سيولة خلال الأسبوع قاربت 11 مليار درهم، بعد تداول أكثر من 4.96 مليار سهم خلال 221 ألفاً و452 صفقة.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 368.99 مليون درهم، بعد استحواذهم على 26.1% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 18.4% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 1.972 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهم بقيمة 1.603 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 19.25مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 131.19 مليون درهم.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 62.4% من قيمة التداولات و64.5% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 4.161 مليار درهم، وباعوا أسهم بقيمة 4.379 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 218.53 مليون درهم.

وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة، فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 40.44 مليون درهم كمحصلة (شراء)، بعد أن قاموا بشراء أسهماً بقيمة 3.87 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.83 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (بيعاً) بقيمة 40.44 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهماً بقيمة 2.97 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.01 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 0.62%، ليربح 62.49 نقطة، ويغلق عند مستوى 10064.81 نقطة، مقارنة مع 10002.32 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 1072.22 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9986.27 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 59 شركة مقابل تراجع أسعار 41 شركة، فيما أغلقت 20 شركة مستقرة من دون تغيير. وشهد السوق إبرام 150 ألفاً و734 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 2.49 مليار سهم، بقيمة إجمالية جاوزت 6.84 مليار درهم.

وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 15.17 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.099 تريليون درهم، مقارنة بنحو 3.083 تريليون درهم في الأسبوع السابق.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي، أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.83 مليار درهم، لتشكل ما يقارب من 43.77% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 1.6 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 38.22% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 232.65 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهماً في سوق دبي المالي بقيمة 2.355 مليار درهم، وباعوا أسهم بقيمة 2.588 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 232.65 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.469 مليار درهم، تشكل ما نسبته 58.94% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 2.474 مليار درهم، لتشكّل ما نسبته 59% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 5.66 مليون درهم، كمحصلة (بيع). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 5.66 مليون درهم كمحصلة (شراء)، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 1.72 مليار درهم، وباعوا بقيمة 1.714 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع ملحوظ بنحو 101.72 نقطة، وبنسبة 1.77% عند مستوى 5854.99 نقطة يوم أمس، مقارنة مع 5753.27 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 5866.85 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 5751.81 نقطة.

وربحت القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 12.2 مليار درهم لتبلغ 1.014 تريليون درهم، مقارنة بنحو 1.002 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 4.18 مليار درهم، بعد تداول 2.47 مليار سهم خلال 70 ألفاً و718 صفقة.