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اقتصاد

«ديوا» تعزز التواصل مع الموظفات بالهيئة

خلال أحد لقاءات اللجنة النسائية بالموظفات (من المصدر)
13 يوليو 2025 01:37

دبي (الاتحاد)

في إطار جهود هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» لتمكين المرأة العاملة وتعزيز التواصل مع الموظفات، نظّمت اللجنة النسائية في الهيئة سلسلة زيارات ميدانية إلى مختلف أفرع الهيئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، التقت خلالها أكثر من 300 موظفة من مختلف القطاعات والمواقع.
 وشملت اللقاءات جلسات حوارية تفاعلية أُتيحت خلالها للموظفات فرصة مناقشة خطط اللجنة للعامين المقبلين، وتقديم مقترحات وأفكار لتحقيق التوازن بين حياتهن المهنية والشخصية، بما يعزز مساهمتهن في تحقيق الأهداف المؤسسية والاستراتيجية للهيئة.
وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: نحرص في اللجنة النسائية على التواجد بالقرب من الموظفات في مختلف مواقع العمل، وتوفير مساحة مفتوحة للحوار والتعبير عن الآراء والتطلعات، ضمن نهج تشاركي يقوم على الشفافية والتفاعل، وتأتي هذه الجولة استكمالاً للمبادرات الميدانية التي أطلقتها اللجنة، والتي تهدف إلى دمج الملاحظات والمقترحات في الخطط الفعلية، ما يجعل الموظفات شريكات حقيقيات في صياغة القرارات التطويرية داخل الهيئة، ونهدف خلال النصف الثاني من العام إلى توسيع نطاق هذه البرامج عبر مبادرات تفاعلية جديدة تعزّز حضور اللجنة وتفاعلها مع جميع موظفات الهيئة، إلى جانب مواصلة مبادرة «إضاءة».

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