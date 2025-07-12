الأحد 13 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة الفجيرة» تعقد جمعيتها العمومية

جانب من اجتماع الجمعية العمومية لغرفة الفجيرة (وام)
13 يوليو 2025 01:37

الفجيرة (وام)

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن إمارة الفجيرة بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبمتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تعمل على تحقيق رؤيتها الطموحة للتنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي، ومشاريع البنية التحتية والتقنية التي تدعم الابتكار والاستدامة وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وخلق فرص عمل واستقطاب الاستثمارات التي تدعم اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع الجمعية العمومية للغرفة للسنة الثانية المنتهية من الدورة الـ 15 الذي عقد في مقر الغرفة.
وأضاف الشيخ سعيد الشرقي أنه تماشياً مع الرؤية الطموحة للإمارة، واصلت الغرفة دورها في الترويج لفرص الاستثمار المتاحة بها، والعمل على تطوير حاضنة الأعمال في مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة من خلال برامج تأهيلية وتمويلية تساعد في تمكين رواد ورائدات الأعمال وخلق بيئة متكاملة وداعمة لهم. وقال: إن الغرفة حرصت على تواجدها في الفعاليات الاقتصادية والمعارض التي تم تنظيمها على المستوى المحلي والخليجي، حيث شاركت في 22 فعالية محلية و7 فعاليات على المستوى الخليجي.

أخبار ذات صلة
"يوتيوب" تحذف صفحات "المحتوى الرائج"
متصفح من "أوبن أيه آي" يعمل بالذكاء الاصطناعي
حمد بن محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
دائرة التنمية الاقتصادية
الذكاء الاصطناعي
الفجيرة
غرفة الفجيرة
آخر الأخبار
"طرق دبي" ترسي عقد مشروع شارع المستقبل بتكلفة 633 مليون درهم
علوم الدار
"طرق دبي" ترسي عقد مشروع شارع المستقبل بتكلفة 633 مليون درهم
اليوم 15:33
مهرجان ليوا للرطب ينطلق غداً
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان ليوا للرطب ينطلق غداً
اليوم 15:31
«محاربي الإمارات» تشهد نزالات قوية في «النسختين 61 و62»
الرياضة
«محاربي الإمارات» تشهد نزالات قوية في «النسختين 61 و62»
اليوم 15:30
رئيس الدولة يمنح السفير الكوري وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح السفير الكوري وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
اليوم 15:21
بدور القاسمي: إدراج "الفاية" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو يرسخ مكانة الإمارات الحضارية
التعليم والمعرفة
بدور القاسمي: إدراج "الفاية" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو يرسخ مكانة الإمارات الحضارية
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©