«غرفة الفجيرة» تعقد جمعيتها العمومية

الفجيرة (وام)



أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن إمارة الفجيرة بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبمتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تعمل على تحقيق رؤيتها الطموحة للتنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي، ومشاريع البنية التحتية والتقنية التي تدعم الابتكار والاستدامة وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وخلق فرص عمل واستقطاب الاستثمارات التي تدعم اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع الجمعية العمومية للغرفة للسنة الثانية المنتهية من الدورة الـ 15 الذي عقد في مقر الغرفة.

وأضاف الشيخ سعيد الشرقي أنه تماشياً مع الرؤية الطموحة للإمارة، واصلت الغرفة دورها في الترويج لفرص الاستثمار المتاحة بها، والعمل على تطوير حاضنة الأعمال في مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة من خلال برامج تأهيلية وتمويلية تساعد في تمكين رواد ورائدات الأعمال وخلق بيئة متكاملة وداعمة لهم. وقال: إن الغرفة حرصت على تواجدها في الفعاليات الاقتصادية والمعارض التي تم تنظيمها على المستوى المحلي والخليجي، حيث شاركت في 22 فعالية محلية و7 فعاليات على المستوى الخليجي.