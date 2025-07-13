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بريطانيا تُطلق أقوى حاسوب خارق في تاريخها

بريطانيا تُطلق أقوى حاسوب خارق في تاريخها
14 يوليو 2025 01:21

إدنبرة (الاتحاد) 

أعلنت الحكومة البريطانية أن جامعة إدنبرة ستكون المقر الرسمي لأقوى حاسوب خارق في المملكة المتحدة بتمويل 956 مليون دولار، مما يعزز مكانتها عالمياً.
وسيُقام هذا النظام المتقدم داخل مرفق الحوسبة المتطورة بالجامعة، حيث سيخدم الباحثين والصناعات من مختلف أنحاء البلاد في تنفيذ النماذج المعقدة، والمحاكاة، والتحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مجالات حيوية، كعلوم المناخ، والطب، والأمن القومي. ويمثل الحاسوب الجديد حجر الأساس في مشروع أبحاث الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة (AI Research Resource)، وهو مشروع وطني واسع النطاق يهدف إلى مضاعفة قدرة البلاد الحاسوبية 20 مرة بحلول عام 2030.

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