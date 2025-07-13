طائرة ذكية ابتكرها طلاب جامعة خليفة تحصد الجائزة الأولى

أبوظبي (الاتحاد)



في إنجاز لافت، فاز فريق مكوّن من أربعة طلاب من جامعة خليفة بالمركز الأول في فئة «الحوسبة والروبوتات»، خلال النسخة التاسعة عشرة من يوم IEEE للطلاب في الإمارات، وذلك عن مشروعهم المبتكر لتطوير نظام طائرات مسيّرة داخلية يستخدم الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية لحصر وتوثيق الأصول داخل المستودعات.

وأشار الموقع الإلكتروني للجامعة إلى أن الفريق الفائز ضم كلًا من سهله أديسينا، أمينة عارف، راهيكا روزا، وتسنيم أحمد، وتلقى الدعم والإشراف الأكاديمي من الدكتور رياض الخزالي، والدكتور ميهاي ساندوليانو، والدكتور شون سوي.

وشهد الحدث، الذي استضافته جامعة دبي، مشاركة أكثر من 330 طالباً من 58 مؤسسة أكاديمية، ما جعله واحداً من أكبر معارض التكنولوجيا الطلابية على مستوى العالم.

قد أظهر النموذج الأولي للنظام كفاءة عالية في البيئات الداخلية، حيث تعتمد الطائرة المسيّرة على التحكم اليدوي وتدمج مجموعة من المستشعرات والكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب وحدة Raspberry Pi - الحاسوب الصغير منخفض التكلفة ومرتفع المرونة.

وتتميّز الطائرة بقدرتها على التعرّف على الصناديق السليمة والمتضررة، وكذلك قراءة رموز QR و«الباركود»، باستخدام خوارزمية YOLOv8 المتقدمة لاكتشاف الأجسام في الزمن الحقيقي، بدقة تتجاوز 95%.

كما زُوّد النظام بلوحة تحكم ويب تفاعلية تتيح بثاً مباشراً للفيديو وتتبّعاً لحظياً لحركة المخزون، بزمن استجابة لا يتجاوز ثلاث ثوانٍ - ما يُعد مثالياً للتطبيقات التي تتطلب قرارات فورية.