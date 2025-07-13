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لا وقت لديك لاجتماعات «زووم».. روبوتات ذكية تنوب عنك

لا وقت لديك لاجتماعات «زووم».. روبوتات ذكية تنوب عنك
14 يوليو 2025 01:22

واشنطن (الاتحاد) 

إذا كنت شخصية مهمة ومشغولاً جداً، ولا وقت لديك لحضور اجتماعات - طويلة لكنها مهمة، يمكنك الآن الاعتماد على الـ AI. تقوم تطبيقات تسجيل مدعومة بالذكاء الاصطناعي بحضور الاجتماعات لتسجيلها ونسخها وتخليص أبرز ما تم طرحه فيها من أفكار، بل يمكن للروبوتات أيضاً أن تحضر الاجتماعات نيابة عن أصحابها.. وفي هذه الحالة، هم مستمعون فقط. إنها الموجة الثانية لصعود منظومة العمل عن بُعد التي انتشرت بعد تفشي وباء «كورونا».

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تتزايد مثل هذه التجارب مع اكتساب أدوات الذكاء الاصطناعي زخماً في أماكن العمل المكتبية، حيث تقدم اختصارات توفر الوقت ولكنها تثير أيضاً تحديات جديدة في آداب العمل، حسبما تقول صحيفة واشنطن بوست. 
تقدم أدوات العمل الرئيسية، مثل «زووم»، «مايكروسوفت تيمز»، و«جوجل ميت» ميزات تسجيل تلاحظ الاجتماعات وتنسخها وتلخصها باستخدام الذكاء الاصطناعي للأشخاص المدعوين الذين لا يحضرون. كما تقدم شركات أصغر، مثل otter.ai تطبيقات يمكن للعاملين استخدامها لإرسال وكلاء ذكاء اصطناعي لتسجيل المكالمات بطريقة مماثلة. أضافت «تشات جي بي تي» مؤخراً خاصية لتسجيل الاجتماعات.
 قال إريك يوان، الرئيس التنفيذي لـ«زووم»، إن الشركة ترغب في السماح للمستخدمين بإنشاء «توائم رقمية» أو مساعدي ذكاء اصطناعي يمكنهم في نهاية المطاف حضور الاجتماعات نيابة عن الأشخاص واتخاذ الإجراءات بدلاً منهم. 

 

زووم
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الاجتماعات الافتراضية
الذكاء الاصطناعي
الروبوتات
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