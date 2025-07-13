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غرفة الشارقة تختتم أعمال بعثتها التجارية إلى الهند

غرفة الشارقة تختتم أعمال بعثتها التجارية إلى الهند
14 يوليو 2025 01:22

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، أعمال بعثتها التجارية في جمهورية الهند بتنظيم لقاءات عمل واجتماعات مع عدد من المسؤولين في الهيئات والمؤسسات الاقتصادية في مدينة أحمد آباد بولاية جوجارات الهندية، على هامش «ملتقى الأعمال» الذي نظمته الغرفة في المحطة الثانية لبعثتها التجارية إلى الهند.
سلّط الملتقى الضوء على الآفاق الواعدة لدى الجانبين لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون الصناعي والاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين.
حضر الملتقى عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومسؤوليها، وممثلين عن القطاع الخاص في كل من الشارقة وأحمد آباد التي تُعد مركزاً صناعياً رئيسياً في الهند.
تضمنت أعمال الملتقى العديد من اللقاءات الثنائية والعروض التقديمية التي تناولت أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في كل من الشارقة وأحمد آباد، إلى جانب استعراض المزايا التنافسية للبيئة الاقتصادية في الإمارة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها للمستثمرين.

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التعاون الصناعي
الشارقة
غرفة الشارقة
الهند
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