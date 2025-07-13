«ويتيكس 2025» يستعرض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)



تبرز الدورة السابعة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، التي تعقد خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025، إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات وتسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات والمجالات ذات الأهمية لبناء المستقبل المستدام.

وتستعرض مجموعة كبيرة من الشركات المحلية والعالمية أحدث حلولها وتطبيقاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وأهم الممارسات الفعالة ونماذج الذكاء الاصطناعي الدقيقة التي طورتها من أجل توظيف فرص الذكاء الاصطناعي الواعدة لتقديم خدمات مبتكرة أكثر كفاءة وفاعلية، واستكشاف التحديات الداخلية التي تواجهها الشركات والمؤسسات خلال مسيرة التحول الرقمي وتقديم حلول لمواجهة هذه التحديات.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): يدعم المعرض ريادة دولة الإمارات بوصفها عاصمة عالمية للذكاء الاصطناعي وتنافسية دبي ومكانتها الرائدة كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً.