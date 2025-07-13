%62.7 نمو تداولات العقارات الفاخرة في دبي بالنصف الأول

دبي (الاتحاد)



كشفت «إنجل آند فولكرز- الشرق الأوسط»، المتخصصة في تقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في العالم، في آخر تقرير لها، عن تحقيق سوق العقارات الفاخرة في دبي أداءً قياسياً في النصف الأول من عام 2025، لتتفوق على نظيراتها العالمية من حيث الحجم والنمو والزخم.

وشهدت الإمارة بيع 3.73 ألف عقار تتخطى قيمتها 10 ملايين درهم في النصف الأول، بزيادة 62.7% على الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تواصل الإمارة إرساء معايير عالمية جديدة للمعيشة الفاخرة.

وسجل الربع الثاني وحده 2.38 ألف معاملة في العقارات الفاخرة، وهو أعلى إجمالي ربع سنوي مسجل على الإطلاق. ويشكل هذا القطاع اليوم أكثر من 4% من إجمالي حجم السوق، مرتفعاً من 1.1% في عام 2020، مما يمثل تطوراً لافتاً في المشهد العقاري بدبي.

وبرزت خلال الأشهر الستة الأولى من العام صفقات بيع مميزة، أهمها صفقة بقيمة 425 مليون درهم في الإمارات هيلز، وصفقة فيلا شاطئية في نخلة جميرا بقيمة 300 مليون درهم.

وسجّلت سوق العقارات السكنية في دبي نمواً في المبيعات بنسبة 22.7% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، ما يمثل حجم معاملات أعلى بست مرات، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2020، بما يُبرز حجم ووتيرة التوسع العقاري في الإمارة. وازدادت المبيعات على المخطط بنسبة 19.9%، لتصل إلى 54.74 ألف معاملة، بينما ارتفع نشاط السوق الثانوية بنسبة 26.8% ليصل إلى 38.17 ألف عملية بيع.

وحافظت الشقق على مكانتها المحورية في سوق العقارات السكنية بدبي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع حجم المبيعات بنسبة 18.2% على أساس سنوي ليبلغ 71.88 ألف وحدة.