النمسا تقدم خطة ميزانية طموحة إلى المفوضية الأوروبية

فيينا (وام)



أكدت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا، أن حكومة بلادها قدمت للمفوضية الأوروبية «خطة ميزانية طموحة للغاية» لمعالجة العجز في الموازنة وتقليص حجم الدين العام.

وكان الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين قد طمأن مواطنيه، عقب الإعلان عن بدء الإجراءات الأوروبية بشأن عجز الميزانية المفرط ضد النمسا، قائلاً :«لا أرى مبرراً للذعر». ووافق مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي على بدء إجراءات عجز الموازنة المفرط بحق النمسا، بسبب ارتفاعه بشكل تجاوز الحد الأقصى المحدد للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3%، من الناتج المحلي الإجمالي، ومنح النمسا مهلة نهائية حتى 15 أكتوبر المقبل لاتخاذ الإجراءات وتقديم التدابير اللازمة.ويرجع سبب اتخاذ القرار الأوروبي في هذا الصدد إلى زيادة عجز ميزانية النمسا إلى4.7%، من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.