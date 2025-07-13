20.8 مليار درهم استثمارات عملاء «كيزاد» بنهاية 2024

يوسف العربي (أبوظبي)



بلغ إجمالي استثمارات عملاء مجموعة «كيزاد» 20.8 مليار درهم بنهاية 2024، فيما حققت المجموعة إيرادات بقيمة 525 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2025، بزيادة بلغت نسبتها %14 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي.

وقال الهاملي في حوار شامل مع «الاتحاد» إن النتائج القوية تعكس الزخم المتواصل في نشاط المجموعة، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 326 مليون درهم بنمو %7، مع المحافظة على هامش ربح قوي بلغ %62، مشيراً إلى أن هذه النتائج تؤكد قدرة «كيزاد» على تحقيق التوازن بين النمو المستدام والإدارة الفعالة للتكاليف، في ظل الطلب المتزايد على خدماتها.

ولفت إلى أن مجموعة «كيزاد» حققت نتائج مالية وتشغيلية إيجابية تعكس جاذبية بيئتها الاستثمارية ودورها الرائد في دفع جهود التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الوطني.







الأداء التشغيلي

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، أشار إلى أن مجموعة «كيزاد» وقّعت خلال الربع الأول عقوداً جديدة لتأجير 900 ألف متر مربع من الأراضي، ليرتفع بذلك إجمالي الأراضي المؤجرة إلى 71.2 كيلومتر مربع، كما نمت مساحة المستودعات بنسبة 17% لتصل إلى 625 ألف متر مربع، مع ارتفاع نسبة الإشغال إلى 97% مقابل 88% العام الماضي، مما يجسد الثقة المتنامية لدى المستثمرين في المرافق الصناعية واللوجستية التي توفرها «كيزاد». ولفت إلى أن المجموعة تستهدف توسعة مساحة المستودعات بنسبة 44% بإضافة 270 ألف متر مربع بنهاية 2025، بما يمكن المستثمرين من مواصلة التوسع وزيادة كفاءتهم التشغيلية.

ووصف عبدالله الهاملي هذا النمو قائلاً: الزيادة اللافتة في نسبة الإشغال تعكس حجم الطلب القوي على مرافقنا الصناعية واللوجستية، تؤكد الثقة المتزايدة للمستثمرين في منظومة «كيزاد» ما جعلها وجهة مفضلة للاستثمار على مستوى المنطقة.

وفي جانب الإسكان العمالي، حققت المجمعات السكنية التابعة لمجموعة سديرة أداءً إيجابياً، حيث بلغ عدد الأسرّة المؤجرة 104.349 سريراً من إجمالي الطاقة الاستيعابية البالغة 138.900، مع ارتفاع معدل الإشغال إلى 75% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 61% خلال الربع الأول من 2024.

وسجل قطاع الطاقة بدوره نمواً لافتاً، إذ ارتفع حجم توزيع الغاز في «كيزاد» إلى 6 ملايين وحدة حرارية بريطانية خلال الربع الأول من 2025، بزيادة 23%، وذلك بالتوازي مع توسع شبكة الغاز إلى 100 كيلومتر، مقارنةً بنحو 82 كيلومتراً في الفترة نفسها من العام السابق، في خطوة تدعم احتياجات القطاعات الصناعية واستدامة الخدمات.



منظومة اقتصادية

وأفاد الهاملي بأن مجموعة كيزاد تُعد واحدة من أكبر المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في المنطقة، إذ تشرف على تطوير وإدارة 12 منطقة اقتصادية تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 550 كيلومتراً مربعاً، منها 100 كيلومتر مربع مخصصة كمنطقة حرة، ما يعكس مكانتها كأكبر منظومة اقتصادية متكاملة في الدولة.

وأضاف أن هذه المناطق تحتضن مجمعات صناعية متخصصة مثل مجمع المعادن، ومركز أبوظبي للأغذية، والمركز العالمي للمركبات، إلى جانب جهود مستمرة لتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة النظيفة، دعماً لتوجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات.

وأكد أن مجموعة كيزاد واصلت استقطاب استثمارات نوعية خلال الربع الأول من 2025، مع توقيع اتفاقيات مع شركات رائدة في قطاعات الأغذية والكيماويات المتخصصة واللدائن البلاستيكية، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى من مركز تخزين المعادن ضمن مجمع المعادن.

وكشف الهاملي أن عدد الشركات المسجلة في «كيزاد» تجاوز 2150 شركة ضمن 17 قطاعاً اقتصادياً، وذلك بعد استقطاب 642 شركة جديدة خلال عام 2024، توزعت بواقع 419 عقداً لمحطات العمل، و142 لعقود إيجار الأراضي، و81 عقداً للوحدات الجاهزة، الأمر الذي يعكس تنوع الخدمات التي تقدمها المجموعة، كما ارتفع إجمالي استثمارات المتعاملين، وهو ما يعد مؤشراً واضحاً على ثقة المستثمرين في البيئة التنافسية الجاذبة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها كيزاد للمستثمرين ورواد الأعمال.

وذكر أن المناطق الاقتصادية التابعة لمجموعة «كيزاد» تؤمن أكثر من 236.8 ألف وظيفة في إمارة أبوظبي، و361 ألف وظيفة على مستوى دولة الإمارات، ما يبرز الأثر المجتمعي والاقتصادي الواسع لها، كما تسهم بنحو 142.9 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بما يعادل 11% من إجمالي الناتج المحلي، حسب بيانات عام 2022، وهو ما يثبت الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المناطق في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعزز مكانة «كيزاد» كوجهة استثمارية صناعية وتجارية رائدة على مستوى المنطقة.



رحايل للسيارات

وأكد الهاملي بدء التشغيل الفعلي لمدينة رحايل للسيارات في «كيزاد مصفح»، كأول وجهة متكاملة لقطاع السيارات في أبوظبي، على مساحة تتجاوز مليون ومائة ألف متر مربع، حيث تضم المدينة معارض للسيارات الجديدة والمستعملة، ومراكز صيانة، وخدمات تسجيل وتأمين المركبات، بالإضافة إلى مناطق تجارية وترفيهية تخدم المتعاملين والزوار وتقدم تجربة متكاملة لجميع الجهات العاملة في القطاع.

ولفت إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية للقطاع، عبر توفير بيئة متكاملة وأكثر تنظيماً لخدمة التجار والمستثمرين تحت سقف واحد.

وأوضح الهاملي أن حجم الاستثمارات المرصودة لتطوير «كيزاد» وميناء خليفة في 2024 بلغ 4.1 مليار درهم.



توسعات طموحة

في إطار خطط التوسع الطموحة، أشار الهاملي إلى أن مجموعة «كيزاد» أطلقت مشروع تطوير «منطقة كيزاد للأعمال» في منطقة المعمورة، لتكون وجهة جديدة تعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً جاذباً للمستثمرين.

وأوضح أن المشروع يمتد في مرحلته الأولى على مساحة 3 كيلومترات مربعة، ويضم برج مكاتب حديثاً بمساحة 21 ألف متر مربع، إلى جانب مرافق رياضية وتجارية وترفيهية متكاملة بالقرب من مقر المجموعة «كيزاد ون». وستوفر المنطقة بيئة مثالية لاحتضان مقار الشركات ومراكز البحوث والابتكار والخدمات الأكاديمية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والصناعي المستدام، ويجسد في الوقت ذاته رؤية «كيزاد» لبناء مجتمع أعمال متكامل يثري فرص التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات. وشدد الهاملي على أن الموقع الاستراتيجي لمنطقة «كيزاد» للأعمال عند مدخل الطريق «E11» الحيوي الذي يربط أبوظبي بالإمارات الشمالية، سيمنح المشروع ميزة تنافسية مهمة، من خلال سهولة الوصول وربطه المباشر مع الموانئ والمراكز اللوجستية، بما يعزز فرص استقطاب الشركات الإقليمية والعالمية.