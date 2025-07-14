«الصكوك الوطنية» تضم «راك بنك» لمنصة إدارة السيولة



دبي (الاتحاد)

أعلنت الصكوك الوطنية عن انضمام بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» إلى نظام إدارة السيولة «المنصّة»، التي تُعد من أوائل المنصات الإلكترونية في المنطقة لتداول الصكوك القائمة على نظام المضاربة، والمخصصة للشركاء من المؤسسات المالية.

ومنذ إطلاقها في عام 2013، نجحت «المنصّة» في معالجة عمليات تتجاوز قيمتها الإجمالية 199 مليار درهم، من بينها أكثر من 33 مليار درهم خلال عام 2024 وحده. وتتيح المنصة للمؤسسات المالية المرخصة الاشتراك في الصكوك، وتحويلها واستردادها، عبر نظام مؤتمت متاح على مدار الساعة.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: إن هذه الشراكة تمثل خطوة إضافية في مساعي المجموعة الرامية لتمكين شريحة أوسع من الوصول إلى المنصة المتوافقة مع الشريعة، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي.

من جانبه، قال رحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: إن هذه الشراكة مع الصكوك الوطنية تعد امتداداً لالتزام البنك بتقديم حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتمكّن العملاء من الاستفادة من الخدمات بكفاءة ومرونة.