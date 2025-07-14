«الاتحاد للطيران» تنقل 10.2 مليون مسافر خلال النصف الأول



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للطيران أنها نقلت 10.2 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة فاقت 17% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مع ارتفاع معدل الحمولة من 85% إلى 87%.

وكشفت الاتحاد للطيران، عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر يونيو 2025، والتي عكست استمرارها في النمو والطلب القوي، حيث استقبلت الناقلة 1.8 مليون مسافر خلال يونيو، بزيادة 16% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع معدل حمولة الركاب إلى 88% مقارنة بـ86% في مايو 2024.

ويضم أسطول الاتحاد للطيران حالياً 101 طائرة.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: شهدنا نمواً مستمراً ومُرضياً في أعمالنا، حيث ارتفع عدد المسافرين بنسبة 17% على أساس سنوي، مما يؤكد مكانتنا كأسرع شركة طيران نموًا في الشرق الأوسط. وتُظهر نتائجنا السنوية حتى الآن أن أكثر من 10 ملايين مسافر قد سافروا معنا خلال عام 2025، ويبلغ عدد المسافرين على مدار 12 شهراً ما يقرب من 20 مليون مسافر، مما يُؤكد الثقة الكبيرة بخدمات الاتحاد للطيران، وواصلنا توسعة شبكة وجهاتنا في يونيو مع بدء تشغيل رحلاتنا إلى براغ ووارسو للمرة الأولى واستأنفنا تشغيل رحلاتنا إلى خمس وجهات موسمية محبوبة وهي نيس، مالقة، ميكونوس، سانتوريني وأنطاليا.