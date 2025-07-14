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اقتصاد

تعاون بين «غرف دبي» والاتحاد الصيني لصناعة الآلات

تعاون بين «غرف دبي» والاتحاد الصيني لصناعة الآلات
14 يوليو 2025 18:33

 
دبي (الاتحاد)
وقّعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع الاتحاد الصيني لصناعة الآلات، بهدف تطوير العمل الثنائي للارتقاء بالعلاقات بين مجتمعات الأعمال في دبي والصين، وتفعيل التنسيق الدائم لبحث الفرص المشتركة في كافة المجالات.
ووقّعت غرف دبي المذكرة على هامش طاولة نقاش مستديرة نظمتها في بكين مع الاتحاد الصيني لصناعة الآلات، وذلك لاستقطاب الصناعات المتقدمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».
حضر التوقيع محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، ونيانشا شو، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الصيني لصناعة الآلات.
وأكد محمد علي راشد لوتاه، الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين، والارتقاء بالتعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، بما يسهم في فتح فرص جديدة أمام القطاع الخاص، ويدعم مسيرة التنمية المستدام، مشيراً إلى الالتزام بدعم الشركات الصناعية الصينية للاستفادة من الآفاق الواعدة التي تزخر بها دبي، ومزايا الإمارة التنافسية كمركز دولي رائد للأعمال.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستقدّم غرف دبي دعماً متكاملاً للشركات المنضوية تحت شبكة الاتحاد الصيني لصناعة الآلات لتنمية أعمالها في دبي، والاستفادة من فرص التوسع والنمو الواعدة في دبي، فيما سيدعم الاتحاد الشركات العاملة في دبي لتعزيز شراكاتها مع نظيراتها الصينية، كما سيتم توسيع نطاق التنسيق الثنائي، فيما يتعلق بالفعاليات والمعارض التجارية المتخصّصة والبعثات الاستثمارية وتبادل البيانات التجارية والاقتصادية.
شارك في فعالية الطاولة المستديرة مسؤولون وممثلون لعدد من الهيئات الصناعية وكبرى الشركات الصينية المتخصصة في مجموعة متنوعة من الصناعات، حيث تم بحث سبل تنمية حركة التجارة والاستثمارات بين دبي والصين في مجموعة من القطاعات الصناعية ومن ضمنها المركبات والإنشاءات والآليات الصناعية والقطاع الزراعي وحلول تنقية المياه، إضافة إلى استعراض الفرص التي تتيحها المعارض المتخصصة في دبي لتوسع الشركات الصناعية الصينية على المستوى الإقليمي والعالمي.
كما تناول اللقاء تركيز دبي على تطوير قطاعات اقتصاد المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بالإضافة إلى دور غرف دبي في دعم الشركات الصينية الصغيرة والمتوسطة إلى جانب كبرى الشركات الصناعية للتوسع إلى الأسواق العالمية انطلاقاً من الإمارة.
وتم بحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين غرف دبي واتحاد الآلات الصينية والهيئات المنضوية تحت مظلته، بهدف استقطاب الشركات الصناعية الصينية إلى دبي.

 

 

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