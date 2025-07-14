تعاون بين «أبوظبي للاستثمار» و«الإمارات للشركات العائلية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار، اتفاقية شراكة استراتيجية، مع جمعية الإمارات للشركات العائلية، بهدف تسهيل دخول المستثمرين إلى سوق أبوظبي، وتعزيز منظومة إدارة الثروات في الإمارة، وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو المبادرات الوطنية الاستراتيجية، ما يدعم الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار.

وتدعم الشراكة جهود مكتب أبوظبي للاستثمار في استقطاب الاستثمارات وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي، من خلال الاستفادة من شبكة الجمعية الواسعة وعلاقاتها مع الشركات العائلية حول العالم.

ويهدف التعاون إلى تهيئة منظومة أعمال متكاملة تسهّل تدفق رؤوس الأموال، وتمكن الشركات العائلية من تأسيس أعمالها في أبوظبي، وتدعم توسعها في أسواق المنطقة.

وسيوفر مكتب أبوظبي للاستثمار، بموجب التعاون، خدمات مخصصة لكبار المستثمرين والشركات العائلية، تشمل تقديم الدعم في تأسيس الأعمال والحصول على التراخيص، وخدمات الاستقبال الشخصي، وبناء شراكات استراتيجية، في حين ستعمل جمعية الإمارات للشركات العائلية على تحديد المستثمرين المؤهلين، وتسهيل التواصل الدولي، والمشاركة في تطوير فرص استثمارية في قطاعات واعدة تتوافق مع رؤية أبوظبي الاقتصادية طويلة الأمد.

وقال حارب المهيري، المدير التنفيذي في مكتب أبوظبي للاستثمار، إن الشراكة مع جمعية الإمارات للشركات العائلية ستسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة للشركات العائلية وأصحاب رؤوس الأموال من حول العالم، كما تدعم جهود المكتب لتسهيل وصول المستثمرين إلى الفرص الاستثمارية، وتمكين الشركات العائلية من الإسهام بشكل أكبر في دفع عجلة التنمية والتنويع الاقتصادي للإمارة.

ويتضمن التعاون تنظيم زيارات لوفود استثمارية رفيعة المستوى، وعقد منتديات خاصة، وجولات ترويجية تسلط الضوء على المزايا التي تتمتع بها إمارة أبوظبي، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي، والأطر التنظيمية الداعمة، والبنية التحتية المتطورة، وسهولة الوصول إلى الأسواق الناشئة في مناطق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

من جانبه، قال آدم لادجاج، مؤسس جمعية مكاتب العائلات الإماراتية ونائب رئيس مجلس إدارتها، إن الشركات العائلات لم تعد اليوم تبحث عن الكفاءة الضريبية فحسب، بل تسعى إلى الدخول إلى بيئات عمل موثوقة يلتقي فيها رأس المال مع الكفاءات والأفكار، حيث تُقدّم أبوظبي هذه المعادلة الفريدة من حيث الرؤية، والاستمرارية، وسهولة الوصول، مشيراً إلى أنه تم تصميم الشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتلبية هذه المتطلبات، مع وضع المستثمرين في صميم الاستراتيجية.