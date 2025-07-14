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«الأصول الافتراضية بدبي»: مشاريع لترميز الذهب والتمويل اللامركزي قريباً

«الأصول الافتراضية بدبي»: مشاريع لترميز الذهب والتمويل اللامركزي قريباً
15 يوليو 2025 01:27

دبي (وام)

أصدرت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «VARA»، حتى الآن 36 ترخيصاً كاملاً لكيانات تعمل في قطاع الأصول الافتراضية.
وقال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «VARA» إنه يوجد لدينا حالياً مئات عدة من الكيانات بمراحل مختلفة من عملية الترخيص، كما أننا نتلقى بشكل مستمر طلبات من كيانات عالمية ترغب في التوسع بدبي، ونعمل معهم على تسهيل الإجراءات ومساعدتهم في فهم الأطر التنظيمية بما يضمن التزامهم الكامل، مشيراً إلى أن المنظومة تضم أكثر من 400 كيان مسجل يعمل في أنشطة تتنوع بين التداول لحسابهم الخاص، وتقديم خدمات تكنولوجيا البلوك تشين، وخدمات مساندة أخرى.
واستعرض وايت شراكة السلطة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي مطلع عام 2025، بهدف إطلاق مبادرة تنظيمية مبتكرة تتيح «التملك الجزئي» للعقارات باستخدام الأصول الرمزية.وكشف أن السلطة تعمل حالياً على مشاريع تجريبية جديدة تشمل الذهب ومنتجات التمويل اللامركزي، التي تمثل بديلاً رقمياً للتمويل التقليدي، وتخضع حالياً للدراسة. 

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