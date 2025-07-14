خبراء: المنصات المرخّصة ضرورة لتداول العملات المشفرة

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



تغري الارتفاعات القياسية التي حققتها العملات المشفرة أمس بقيادة «بتكوين» العديد من أفراد المجتمع للاستثمار في العملات المشفرة للاستفادة من القفزات السعرية غير المسبوقة، فضلاً عن تزايد تبنى العملات المشفرة في الدولة واعتماد العديد من الجهات والشركات لها كوسيلة للدفع.

وقفزت عملة «بيتكوين» إلى مستوى جيد غير مسبوق، أمس، إذ تجاوزت 123 ألف دولار للمرة الأولى، في مؤشر على زيادة الثقة والاستثمار في أكبر عملة مشفرة في العالم.

وقال خبراء في مجال الأصول المشفرة لـ«الاتحاد» إن العملات المشفرة تكتسب زخماً متزايداً من قبل المستثمرين في جميع أنحاء العالم، وهناك توجه لتنظيمها والاعتراف بها، موضحين أنه يجب على من يفكر في الاستثمار أن يدرك أن تلك العملات تتّسم بالمخاطرة العالية، ومن ثم ضرورة الحذر من التداول عبر منصات غير مرخصة وغير آمنة.

وحذّر الخبراء من الانسياق وراء مواقع تعرض المستثمر لفقدان خصوصية بياناته وفقدان رصيده من تلك العملات، فضلاً عن إمكانية تطور الأمر لخسارة أمواله، دون وجود جهة منظمة يمكن الرجوع إليها.



الدفع بالعملات المشفرة

وكشف تقرير «ملتيبوليتان للعملات المشفرة» أن 25.3% من سكان الإمارات يمتلكون عملات مشفرة، وهو أعلى معدل تبني عالمياً، متفوقة على دول مثل سنغافورة وتركيا والأرجنتين، مؤكداً أن هذه النسبة ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للعملات المشفرة. وأشار التقرير إلى أن أبوظبي، جاءت ضمن أفضل 10 مدن عالمية صديقة للعملات المشفرة، وتحديداً في المركز الخامس عالمياً، متقدمةً على مدن كبرى مثل لندن وسيدني.

وأعلنت مالية دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع منصة «كريبتو.كوم» العالمية الشهيرة في مجال التداول بالعملات الرقمية المشفرة، لتمهيد الطريق أمام سداد رسوم الخدمات الحكومية لحكومة دبي عن طريق العملات المشفرة، وذلك في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وضمن ذات التوجه، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، أول مشروع عقاري مرمّز في المنطقة، عبر منصّة «بريبكو مِنت». وتم اختيار بنك «زاند» الرقمي كشريك من القطاع المصرفي للمشروع في مرحلته التجريبية، لتكون دبي بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد منصة مرخّصة للترميز العقاري تتيح للمستخدمين حاملي الهوية الإماراتية بشكل حصري، تحقيق مكاسب، وامتلاك حصة في مشروع عقاري.

كما أعلنت «العربية للطيران»، عن شراكة استراتيجية مع بنك المارية المحلي، لاعتماد عملة AE Coin كوسيلة دفع لحجوزات الرحلات الجوية عبر تطبيق محفظة إيه إي سي (AEC)، كما وقّعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع Crypto.com لاستكشاف سُبُل دمج خدمة Crypto.com Pay ضمن أنظمة الدفع الخاصة بالناقلة.

وأعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، عن توقيع شراكة استراتيجية مع «كريبتو.كوم» لتفعيل خدمات الدفع بالعملات الرقمية في محطات الوقود.





إقبال على التداول

وقال نديم لادكي، الرئيس العالمي لشركة بيتباندا للحلول التكنولوجية، إن الإحصائيات تؤكد الإقبال المتزايد على الأصول الرقمية، حيث تشير التقديرات إلى نمو حجم التداول في العملات الرقمية بالدولة ليفوق 50 مليار دولار، بعد أن استقطبت في عام 2024 وحده أكثر من 30 مليار دولار من استثمارات العملات المشفرة.

وقال إن عدد عمليات تنزيل أفضل 49 تطبيقاً للعملات المشفرة في دولة الإمارات ارتفع إلى 15 مليون عملية خلال عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 41% على أساس سنوي.

وأضاف أنه في شهر يناير 2025 وحده، بلغ عدد عمليات تثبيت تطبيقات العملات المشفرة في الدولة 3.55 مليون عملية، ما يعني أن العملات المشفرة لم تعد مجرد توجه ثانوي، بل أصبحت ظاهرة منتشرة مع توقعات بوصول معدل مستخدميها إلى 39.1% بحلول نهاية عام 2025.

وأوضح لادكي، أن الأرقام تشهد على ريادة دولة الإمارات في مجال العملات المشفرة، مما جعلها ضمن أفضل 10 دول عالمياً في هذا المجال، منوهاً بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استحوذت على 7.5% من إجمالي حجم معاملات العملات الرقمية في العالم، مما يعكس نموها المتسارع في مشهد التمويل الرقمي العالمي.







التحقق من الترخيص

ومن جهتها، نصحت دينا سمعان، المؤسس والمدير العام لشركة «كوين مينا»، الراغبين بالاستثمار في العملات المشفرة، باختيار المنصة التي تكون منظمة ولديها بنية تحتية قوية للأمن السيبراني، فضلاً عن أهمية أن تفصل أموال العميل عن أموال الشركة، وأن يتوافر لديها تأمين كافٍ لتغطية أموال العملاء، مع عرض أسعار تنافسية مواتية للعملاء ويمكنهم الإيداع والسحب بعملتهم المحلية.

وأكدت ضرورة التحقق من الترخيص الصادر لمنصات تداول العملات المشفرة للتأكد أنها مرخصة بالفعل، وذلك عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي أو السلطة المانحة للترخيص لمعرفة ما إذا كانت الشركة مدرجة في سجل الترخيص، كما يمكن التحقق من السجل التجاري للشركة للتأكد من حالتها التنظيمية، مشيرة إلى أن هناك منصات تداول مرخصة بالكامل من قبل بنوك مركزية في منطقة الخليج العربي، ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتوفر أكبر عدد من العملات الرقمية الرائدة والآمنة في المنطقة.







أمان المعاملات

بدوره، حدّد أولا جوهانس ليند، مدير شركة «SoBitX»، الخطوات اللازمة لاختيار منصة التداول بالعملات المشفرة، فذكر أن الخطوة الأولى هي التحقق من الترخيص وسجل المنصة والعاملين بها.

وقال إنه من غير الآمن نقل أصولك الرقمية إلى منصة تداول غير معروفة، كما أنه من غير الآمن نقل الأصول إلى منصة تقنية غير مستقرة أو من دون ترخيص قانوني. ودعا ليند، إلى التأكد من تخزين الأصول (إذا لم يتم تداولها) في مخزن مؤمن (بارد) للمنصات، وإلا فقد تتعرض الأصول للخطر، مختتماً بالتأكيد على أهمية إجراء الكثير من البحث والتقصي في مكان وجهة ترخيص المنصة، والتأكد من أن لديهم جميع بروتوكولات الأمان المعمول بها لضمان أمان عملائهم.