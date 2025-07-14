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اقتصاد

%5.8 نمو صادرات كوريا من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

%5.8 نمو صادرات كوريا من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
15 يوليو 2025 01:27

سيئول (وام)

ارتفعت صادرات جمهورية كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 5.8% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بمبيعات أشباه الموصلات القوية وسط الطلب المتزايد على مراكز البيانات، وذلك وفق بيانات حكومية صادرة اليوم «الاثنين».
وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، أن قيمة صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بلغت 115.16 مليار دولار  في الفترة من يناير إلى يونيو2025، بزيادة عن 108.83 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لما ذكرته وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وارتفعت واردات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 70.92 مليار دولار في النصف الأول، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 44.24 مليار دولار في هذا القطاع.

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