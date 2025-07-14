أداء فنادق أبوظبي خلال يونيو الأفضل منذ 2009

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)



سجلت فنادق أبوظبي، خلال شهر يونيو الماضي، أفضل أداء لها خلال هذا الشهر منذ يونيو 2009، بعد أن قفزت معدلات الإشغال بأكثر من %5، مصحوبة بزيادة قياسية في إيرادات الغرف المتاحة بلغت نسبتها %15.5، وفقاً لبيانات مؤسسة «كوستار».

وأظهرت بيانات المؤسسة المتخصصة في تحليلات الضيافة وأسواق العقارات، طفرة ملحوظة أداء قطاع الفنادق في أبوظبي خلال شهر يونيو الماضي، تزامنت مع عطلة عيد الأضحى المبارك، مما دفع بمعدلات الإشغال وإيرادات الغرفة المتاحة، لتسجيل أعلى مستوياتهما لشهر يونيو منذ عام 2009.

ووفقاً للبيانات الأولية للمؤسسة، ارتفع معدل الإشغال لشهر يونيو 2025، بنسبة 5% ليصل إلى 71.9% على أساس سنوي، فيما ارتفع متوسط السعر اليومي إلى 496 درهماً، بنمو نسبته 10.1%، مما دفع إلى ارتفاع قياسي في إيرادات الغرفة المتاحة، بلغت نسبته 15.5% ليصل متوسط إيراد الغرفة الواحدة إلى 357.1 درهم، وبالإضافة إلى ذلك، سجل متوسط السعر اليومي في السوق أعلى مستوى له في شهر يونيو منذ عام 2010.

ووفقاً للبيانات، بلغ معدل الإشغال في السوق ذروته عند 91.5% يوم الأحد، 6 يونيو، وكانت هذه الليلة هي الوحيدة التي تجاوز فيها معدل الإشغال 90% خلال الشهر، حيث ارتفعت إيرادات الغرفة المتاحة خلالها لتسجل أعلى مستوى شهري لها بقيمة 602.47 درهم، فيما سُجل أعلى متوسط سعر يومي في الليلة التالية، 7 يونيو، بقيمة 663.71 درهم.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، استقبلت المنشآت الفندقية بأبوظبي نحو 1.95 مليون نزيل، مقارنة مع 1.93 مليون نزيل في نفس الفترة من العام الماضي، في وقت سجلت الفنادق 3.14 مليار درهم في إجمالي الإيرادات بنمو 20%، مقارنة مع 2.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات مركز إحصاء أبوظبي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، استناداً إلى إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن عدد المنشآت الفندقية في أبوظبي بلغ 172 منشأة فندقية تضم 34.383 غرفة وحدة فندقية، وسجلت الفنادق في أبريل متوسط إشغال بلغ 87% ومتوسط مدة الإقامة 2.9 ليلة، بينما بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية في أبريل الماضي 614 درهماً.

وتشهد فنادق أبوظبي منذ بداية العام الجاري نمواً ملحوظاً في عدد النزلاء شهرياً، إذ استقبلت 542 ألف نزيل فندقي في يناير بإيرادات فندقية، وصلت إلى 828 مليون درهم، بينما استقبلت في فبراير 462 ألف نزيل فندقي بإيرادات 859 مليون درهم، وفي مارس 417 ألف نزيل بإيرادات 611 مليون درهم، وفي أبريل 531 ألف نزيل بإيرادات فندقية وصلت إلى 847 مليون درهم.

وفي يناير، سجلت الفنادق بأبوظبي متوسط إشغال بلغ 84%، وفي فبراير 86%، وفي مارس 69%، بينما في أبريل ارتفع إلى 87%، ليصل متوسط إشغال الفنادق في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 81.5%.

واستحوذ السوق الإماراتي على حصة 18.5% من إجمالي نزلاء فنادق أبوظبي في أبريل الماضي بواقع 97 ألف نزيل محلي، فيما حققت الأسواق الآسيوية (ما عدا الدول العربية) المرتبة الأولى بعدد النزلاء بواقع 149 ألف نزيل، ثم الدول الأوروبية بواقع 148 ألف نزيل، فيما بلغ عدد نزلاء الفنادق من دول مجلس التعاون الخليجي 33 ألف نزيل، ومن باقي الدول العربية 53 ألف نزيل، فيما بلغ عدد السياح من أميركا الشمالية والجنوبية 27 ألف نزيل في أبريل، ومن أفريقيا (ما عدا الدول العربية) 9 آلاف نزيل، ومن أستراليا ونيوزيلندا 6 آلاف نزيل.

وتستحوذ مدينة أبوظبي على الحصة الكبرى من عدد نزلاء فنادق إمارة أبوظبي في أبريل الماضي، بواقع 473 ألف نزيل، بينما استقبلت فنادق مدينة العين 43 ألف نزيل وفنادق الظفرة 14 ألف نزيل.