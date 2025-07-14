الثلاثاء 15 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الإمارات للألمنيوم» توقع اتفاقية تعاون مع «بريمبو»

«الإمارات للألمنيوم» توقع اتفاقية تعاون مع «بريمبو»
15 يوليو 2025 01:20


أبوظبي (الاتحاد)
وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اتفاقية تعاون مع شركة بريمبو العالمية المختصة في حلول وصناعة أنظمة المكابح المبتكرة، وذلك بهدف زيادة وارداتها من ألمنيوم «سيليستيال» المصنوع بالطاقة الشمسية.
وتأتي هذه الاتفاقية تمديداً للتعاون القائم بين الشركتين منذ عام 2019، وبموجبها ستزيد كميات ألمنيوم «سيليستيال» الموردة من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى شركة بريمبو من أجل تصنيع أنظمة المكابح المبتكرة. 
ويُعتبر الألمنيوم من المعادن الرئيسية في صناعة السيارات بفضل وزنه الخفيف ومتانته ومقاومته للتآكل، وتُعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من أكبر موردي السبائك المعدنية لقطاع السيارات على مستوى العالم، بمن في ذلك مجموعة BMW، والموردون الرئيسيون لشركتي مرسيدس-بنز ونيسان. 
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم»: إن الشركة تركز على التطوير والابتكار لإنتاج معادن فائقة الجودة ومنخفضة الانبعاثات وتلبي تطلعات العملاء، مؤكداً على تطلعهم إلى تعزيز الشراكة الناجحة مع بريمبو على مدار الأعوام القادمة. 
من جانبها، أكدت بياتريس سارتي، الرئيسة التنفيذية للمشتريات في بريمبو، أن الاتفاقية الجديدة تمكنهم من خفض الانبعاثات بنسبة تقارب 50% لنفس كمية الألمنيوم، ما يُعزز التزامهم المستمر بالاستدامة والمسؤولية البيئية، حيث يسهم ألمنيوم «سيليستيال» المُصنّع في دولة الإمارات باستخدام الطاقة الشمسية، في الحد من الانبعاثات المرتبطة بصهر الألمنيوم بشكل كبير.
وفي العام 2021، أصبحت الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في العالم تنتج الألمنيوم تجارياً باستخدام الطاقة الشمسية، وتعتبر الشركة من الشركات المعتمدة وفقاً للمعايير العالمية لقطاع السيارات، والتي تضمن اعتماد إدارة الجودة في سلسلة توريد قطاع السيارات على مستوى العالم.

الإمارات للألمنيوم
آخر الأخبار
"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تحدث نظام اختيار واعتماد حملات الحج
علوم الدار
"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تحدث نظام اختيار واعتماد حملات الحج
اليوم 14:08
العين ثاني أكثر نسبة زيادة متابعين في «المونديال»
الرياضة
العين ثاني أكثر نسبة زيادة متابعين في «المونديال»
اليوم 14:03
انطلاق الأسبوع الثاني من البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
انطلاق الأسبوع الثاني من البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 14:00
«الأولمبياد الخاص» يشارك في مسابقة الفروسية بالعين بـ 50 فارساً
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يشارك في مسابقة الفروسية بالعين بـ 50 فارساً
اليوم 14:00
فيرتز يودع ليفركوزن: «أتمنى أن تعودوا أبطالاً لألمانيا من جديد»
الرياضة
فيرتز يودع ليفركوزن: «أتمنى أن تعودوا أبطالاً لألمانيا من جديد»
اليوم 13:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©