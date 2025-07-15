الثلاثاء 15 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يرتفع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

الذهب
15 يوليو 2025 08:42

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق من اليوم والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على مسار أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3346.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0151 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3355.60 دولار.
ويتحول تركيز المتعاملين الآن إلى بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يونيو المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 38.24 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011 أمس الاثنين. وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1368.30 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1194.52 دولار.

أخبار ذات صلة
«الأصول الافتراضية بدبي»: مشاريع لترميز الذهب والتمويل اللامركزي قريباً
الذهب يصل إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
النصر يتفوق بـ«ثلاثية» في «الودية الأولى»
الرياضة
النصر يتفوق بـ«ثلاثية» في «الودية الأولى»
اليوم 12:30
«كوكب ياس» تخوض تحدي «بري دونكسي» الفرنسي
الرياضة
«كوكب ياس» تخوض تحدي «بري دونكسي» الفرنسي
اليوم 12:00
"الاتحاد للطيران" تُعلن عن 7 وجهات جديدة
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تُعلن عن 7 وجهات جديدة
اليوم 11:42
فهم انقطاع الطمث: فصل جديد في صحة المرأة
الترفيه
فهم انقطاع الطمث: فصل جديد في صحة المرأة
اليوم 11:35
«عالمية» الفنون القتالية للناشئين.. من 200 إلى 1000 لاعب في 3 سنوات
الرياضة
«عالمية» الفنون القتالية للناشئين.. من 200 إلى 1000 لاعب في 3 سنوات
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©