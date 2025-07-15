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اقتصاد

«كهرباء دبي» تفوز بجائزة الحوكمة الرشيدة في التحول الرقمي

«كهرباء دبي» تفوز بجائزة الحوكمة الرشيدة في التحول الرقمي
15 يوليو 2025 15:19

 
دبي (الاتحاد)
فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة الحوكمة الرشيدة العالمية لعام 2025 - فئة التحول الرقمي، عن إدارة التدقيق الداخلي، وذلك ضمن «جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية» التي تقدمها مؤسسة «كامبريدج آي إف إيه» المالية في المملكة المتحدة.
وجاء فوز الهيئة بالجائزة بعد عملية تقييم شاملة أجرتها المؤسسة للتأكد من امتثال الهيئة لأعلى المعايير العالمية في مجالي الحوكمة والتحول الرقمي.
تم الإعلان عن فوز الهيئة خلال الحفل السنوي العاشر لتوزيع الجوائز الذي عُقد في بروناي دار السلام. تسلّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الجائزة في المقر الرئيسي للهيئة، بحضور المهندس أحمد حسن محمد نور، نائب الرئيس - التدقيق الداخلي، وأعضاء فريق التدقيق الداخلي في الهيئة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، إن هذه الجائزة تعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والحوكمة المؤسسية وحرصها على تطوير منهجيات التدقيق الداخلي بالاعتماد على أدوات التحليل المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة عمليات التدقيق، وقد أسهم تبني الهيئة للابتكار في مختلف مجالات عملها في ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم ونموذج يحتذى في الحوكمة الرشيدة والإدارة الفاعلة.
يشار إلى أن جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية التي تشرف عليها مؤسسة «كامبريدج آي إف إيه»، تحتفي بالأفراد والحكومات والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية التي تضع الحوكمة والاستدامة كأولوية استراتيجية في عملها وأنشطتها.

 

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