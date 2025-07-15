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اقتصاد

تعاون بين مركز دبي للشركات العائلية و«الإمارات دبي الوطني»

تعاون بين مركز دبي للشركات العائلية و«الإمارات دبي الوطني»
15 يوليو 2025 15:20

دبي (الاتحاد)
وقّع مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتعزيز جهود دعم الشركات العائلية في دبي وتحفيز نموها المستدام على المدى الطويل.
وبموجب المذكرة، سيتعاون المركز مع إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني بهدف تطوير إطار عمل متكامل لمساعدة الشركات العائلية على حماية ثرواتها ونقل إرثها وقيمها للأجيال القادمة، بما يشمل حوكمة الشركات العائلية وتخطيط التعاقب القيادي.
كما سيقدم المركز لعملاء البنك من الشركات العائلية خدمات استشارية متخصّصة في مجال الحوكمة، تشمل تطوير ميثاق العائلة وإعداد خطط عمل مصممة خصيصاً لضمان سلاسة انتقال الإدارة عبر الأجيال.
وبموجب المذكرة سيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عملائه للمشاركة في برامج تطوير المهارات القيادية، التي ينظمها مركز دبي للشركات العائلية، وذلك بهدف تعزيز معرفتهم ومهاراتهم في مجالات الحوكمة وتخطيط التعاقب القيادي واستمرارية الأعمال.
وتنص مذكرة التفاهم على قيام مركز دبي للشركات العائلية بتنظيم ورش عمل مخصّصة لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني لاستعراض سُبل تطوير حوكمة الشركات العائلية، وتخطيط التعاقب القيادي، وهياكل المكاتب العائلية، وغيرها من المسائل ذات الصلة، كما سيشارك الخبراء والمختصون من بنك الإمارات دبي الوطني في فعاليات المركز.
وقال خالد الجروان، نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، إن الشركات العائلية تلعب دوراً محورياً في مسيرة التنمية الاقتصادية ويعتبر استمرار نجاحها ركناً أساسياً في استدامة النمو.
وأشار إلى أن التعاون بين مركز دبي للشركات العائلية وبنك الإمارات دبي الوطني يعكس الالتزام المشترك بتحفيز نمو الشركات العائلية عبر الأجيال، وذلك من خلال تزويدها بالدعم اللازم لضمان ازدهار أعمالها على المدى الطويل وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والعالمي.
وأكد حرص البنك على دعم الشركات العائلية لتبني أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والتخطيط للتعاقب القيادي وتطوير مهارات الأجيال القادمة، بما يسهم في تعزيز مرونتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، والالتزام بتطوير شراكات استراتيجية جديدة لتقديم حلول متكاملة تدعم استمرارية هذه الشركات، وتوسّعها انطلاقاً من دورها الحيوي في دعم التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال.
من جانبه قال محمد البستكي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن الشراكة الجديدة تؤكد التزام البنك بدعم النمو الاقتصادي تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية. وأضاف أن التعديلات التنظيمية والتشريعية الأخيرة في الإمارات تسهم في تعزيز جاهزية الشركات العائلية لمرحلة التعاقب القيادي، لافتاً إلى أنه مع ذلك تشير التقديرات إلى أن 20% فقط من الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط يديرها الجيل الثالث.

 

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