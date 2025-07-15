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اقتصاد

«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع قيرغيزستان

«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع قيرغيزستان
15 يوليو 2025 15:22


رأس الخيمة (الاتحاد)
اتفقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وجمهورية قيرغيزستان على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي، وتوسيع وتنمية الأعمال التجارية والشراكات الاستثمارية بينهما، بما يخدم النمو الاقتصادي المستدام لهما خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال استقبال محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أمان سالييف، سفير جمهورية قيرغيزستان لدى الدولة، بمقر الغرفة، بحضور المستشار التجاري لسفارة قيرغيزستان.
حضر اللقاء يوسف إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، والدكتور أحمد الشميلي، مدير عام الغرفة بالوكالة. 
وثمن النعيمي، في بداية اللقاء، قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان، حيث تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين الدولتين خلال الفترة الماضية، وذلك في ضوء حرص القيادة الرشيدة في البلدين على تعزيز هذه العلاقات ودفعها لآفاق أرحب وأوسع من التعاون المشترك.
واقترح الطرفان تشكيل فريق عمل مشترك مستقبلاً، يختص بتنسيق وتحديد لقاءات وورش عمل يشارك فيها المستثمرون ورجال الأعمال، وممثلو القطاع الخاص من إمارة رأس الخيمة وجمهورية قيرغيزستان، بما يسهم في تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقيرغيزي.
ودعا النعيمي، خلال اللقاء، مجتمع الأعمال القيرغيزي إلى المشاركة في الأحداث والمعارض التجارية والاستثمارية التي تنظمها الغرفة ومؤسسة سعود بشكل سنوي.
ومن جانبه، أكد أمان سالييف أن قيرغيزستان تولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع دولة الإمارات بوجه عام، وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص، من أجل تعزيز الشراكة المتنامية بينهما.

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