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اقتصاد

«الاتحاد للطيران» و«سكاي إكسبريس» توقعان اتفاقية مشاركة بالرمز

«الاتحاد للطيران» و«سكاي إكسبريس» توقعان اتفاقية مشاركة بالرمز
15 يوليو 2025 15:26


أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت «الاتحاد للطيران» اتفاقية مشاركة بالرمز مع شركة الطيران الإقليمية اليونانية «سكاي إكسبريس»، ما يتيح للمسافرين الوصول إلى 24 وجهة في الجزر اليونانية وثلاث مدن إضافية في أوروبا الشرقية عبر أثينا.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 10 يوليو 2025.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستضع «الاتحاد» رمزها على الرحلات التي تُشغّلها ىسكاي إكسبريس» خارج أثينا، مما يوفر وصولاً سلساً إلى أشهر الوجهات على الجزر اليونانية، بما في ذلك كريت، ورودس، وميكونوس، وسانتوريني، وكوس، بالإضافة إلى وجهات سياحية ناشئة مثل كورفو، باروس وثيسالونيكي.
وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في «الاتحاد للطيران»: تكمّل شبكة سكاي إكسبريس الشاملة للجزر خدمتنا إلى أثينا، مما يمنح المسافرين وصولاً سلساً إلى بعض أجمل وجهات البحر الأبيض المتوسط من خلال حجز واحد.
من جهته، قال جيراسيموس سكالتساس، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «سكاي إكسبريس»: يُمثل التعاون مع الاتحاد للطيران اعترافاً قوياً بثقتها في سكاي إكسبريس، مما يؤكد مكانتنا كشريك موثوق، ويعزز بشكل كبير شبكة رحلاتنا.

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